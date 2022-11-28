. Ольгу Бузову похоронили юмористы

Ведущая и певица Ольга Бузова стала предметом насмешек. На ТНТ стартовало юмористическое шоу «Концерты». Если в прошлом выпуске «Камызяки» заполнили собой всю программу, то в новом все внимание было привлечено к «Сборной России». Участники этой команды в одном из номеров упомянули звезду канала — Ольгу Бузову. Бывшие кавээнщики обыграли комичную ситуацию, когда на помощь им пришла Бузова, однако они были этому не очень рады. Артисты вспомнили участие Ольги Бузовой в скандальной постановке «Чудесный грузин». И в скетче поющая ведущая якобы учит их играть. «Нужно стараться больше, чтобы не позорить нашу «актерскую» профессию!» — уверяет их Екатерина Моргунова в образе 36-летней теледивы.Когда Ольга Картункова попыталась выдворить блондинку со сцены, то она возмутилась. «В смысле, пошла?! Вы должны радоваться, что я за вас. Я легенда этого канала! Я для ТНТ столько сделала, они должны меня на Ваганьковском хоронить между Сашей и Таней!» — кричит она. Неизвестно, видела ли Ольга отрывок из шоу, однако она не скрывает, что любит посмеяться над собой. Поэтому пародия вряд ли обернется конфликтом. К слову, даже ее непонимание с директором МХАТ со временем испарилось. Владимир Кехман, кстати, недавно вспоминал о событиях годичной давности, когда сильно критиковал талант звезды и снял нашумевшую постановку. Однако о личности артистки отозвался положительно. «В общем, Бузова на сцене — это грандиозная ошибка Боякова. А с самой Бузовой я даже не был знаком. Недавно случайно встретился в VIP-зале Шереметьево, мы с ней наконец-то познакомились. Симпатичная девушка», — сказал он в интервью.