. Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако

Бизнесмен Вячеслав Таран не смог долететь до дому. Предприниматель летел на вертолете из Лозанны в Монако, где проживал последние 10 лет. Воздушное судно потерпело крушение, двое человек погибли, в том числе предприниматель. Жертвой трагедии также стал 35-летний пилот, считавшийся большим профессионалом в своем деле. Пока причина трагедии не разглашается. Напомним, 53-летний бизнесмен окончил Дальневосточный государственный технический университет, в конце 90-х основал Forex Club. В данное время компания работает под маркой Libertex Group. Помимо всего прочего, предприниматель активно занимался благотворительной деятельностью, в рамках которой помогал сиротам обрести семью, пишет Monaco Daily News. «У нас много проектов, которыми мы гордимся. Наш фонд был удостоен премии «Крылья аиста» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве. Наши креативные проекты получили общественное признание как в России, так и на международном уровне. «Измени одну жизнь» — единственный российский фонд, который является обладателем четырех Каннских Львов», — как-то делился успехами основатель Forex Club. У Тарана осталась семья — супруга и трое детей, один из которых приемный.