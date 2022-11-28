. Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако

Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Бизнесмен Вячеслав Таран не смог долететь до дому. Предприниматель летел на вертолете из Лозанны в Монако, где проживал последние 10 лет. Воздушное судно потерпело крушение, двое человек погибли, в том числе предприниматель. Жертвой трагедии также стал 35-летний пилот, считавшийся большим профессионалом в своем деле. Пока причина трагедии не разглашается. Напомним, 53-летний бизнесмен окончил Дальневосточный государственный технический университет, в конце 90-х основал Forex Club. В данное время компания работает под маркой Libertex Group. Помимо всего прочего, предприниматель активно занимался благотворительной деятельностью, в рамках которой помогал сиротам обрести семью, пишет Monaco Daily News. «У нас много проектов, которыми мы гордимся. Наш фонд был удостоен премии «Крылья аиста» за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве. Наши креативные проекты получили общественное признание как в России, так и на международном уровне. «Измени одну жизнь» — единственный российский фонд, который является обладателем четырех Каннских Львов», — как-то делился успехами основатель Forex Club. У Тарана осталась семья — супруга и трое детей, один из которых приемный.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

Последние новости

Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины
Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины
Лена Катина раскритиковала Bentley
Лена Катина раскритиковала Bentley
Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца
В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь найти Петра… С его женой все хорошо?"
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу Тамары Глобы
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо

Топ на сегодня

Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с
Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины
Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев

Еще по теме

Главному тренеру ФК "Уфа" Сергею Семаку вручили премию за помощь детям-сиротам
Главный тренер ФК "Уфа" Семак получит московскую премию за помощь детям-сиротам
Семак был удостоен премии за помощь детям-сиротам
Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе