. Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву

Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву

Папа Римский отказался посетить Киев без визита в МосквуAmerika: папа Римский Франциск захотел посетить Киев и Москву в рамках одной поездки

Папа Римский Франциск заявил, что готов посетить с официальным визитом и Москву, и Киев. Об этом сообщает издание Amerika, издаваемое римско-католическим орденом иезуитов.

«Если я совершу визит, то поеду и в Москву, и в Киев, а не в одно место», — сказал понтифик. Франциск подчеркнул в интервью, что с самого начала украинского конфликта призывал стороны к примирению. По его словам, он уже на второй день российской спецоперации обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой организовать мирные переговоры.

Также Франциск указал, что активно занимается вопросом обмена военнопленных. «Я работаю над составлением списков пленных: как гражданских, так и военнослужащих, а затем передаю эти данные в Россию», — сказал Франциск, добавив, что уже трижды созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским по этому вопросу.

Ранее глава внешнеполитического отдела католической церкви архиепископ Пол Ричард Галлахер сообщил, что Ватикан готов организовать у себя переговоры России и Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать развязки ситуации на Украине с другими странами и с папой Римским Франциском.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка
Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка
The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году
The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.11.2022
Особенности путешествий по России
Особенности путешествий по России
Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически: лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 года
Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически: лунный
Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно и нельзя делать, в какие дни разрешается есть мясо и рыбу, какие молитвы читать
Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
Архипов принял решение вернуться к Гориной
Архипов принял решение вернуться к Гориной
Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к Xbox
Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к

Топ на сегодня

Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине

Еще по теме

Папа Римский отказался от поездки в Москву и Киев
Папа Римский посетит Россию и Украину
Папа Римский призвал Путина и Зеленского закончить конфликт
Папа Римский отредактирует «Отче наш»