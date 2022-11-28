. Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
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Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов

Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестовBBC: полиция задержала прохожих из-за фотографий на главной протестной улице Шанхая

Полиция приступила к задержаниям прохожих на улице в Шанхае, ставшей центром продолжающихся антиправительственных протестов. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, на улице Урумчи, названной в честь города, из-за смертельного пожара в котором начались протесты, наблюдается большое число полицейских. Вдоль дороги выставлены высокие синие барьеры.

Правоохранители останавливают всех, кто проходит по главной протестной улице и делает фотографии. Они требуют удалить снимки, угрожая в противном случае арестом. Издание сообщает, что полиция задержала по меньшей мере двух прохожих.

Антиправительственные демонстрации против коронавирусной политики властей Китая начались в ряде городов 26 ноября из-за смерти минимум десяти человек в результате пожара в жилом доме в Урумчи, в центре Синьцзян-Уйгурского автономного района. Предполагается, что жители не смогли вовремя покинуть здание из-за заблокированных выходов в рамках политики нулевой терпимости к COVID-19. Протестующие требуют прекратить локдауны в Китае. Участники митинга в Шанхае также потребовали отставки председателя КНР Си Цзиньпина.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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