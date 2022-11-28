. Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
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Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ

Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТЮмористка Мягкова заявила, что не покидала шоу «Женский Stand Up» на канале ТНТ

Креативный продюсер и одна из участниц популярного проекта «Женский Stand Up» на канале ТНТ Ирина Мягкова ответила на вопрос подписчицы о том, действительно ли она ушла из шоу. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она сообщила, что не покидала программу.

«Ничего себе, я просто заболела, а меня уже выгнали», — с иронией заявила юмористка, отвечая на вопрос о том, действительно ли она ушла из проекта. Мягкова также задалась вопросом о том, откуда мог пойти подобный слух.

Помимо того, комикесса анонсировала съемки нового сезона программы в декабре.

Ранее Мягкова объяснила, почему в течение всего сезона участницы «Женского Stand Up» выступают в одной и той же одежде. По ее словам, это связано с особенностями телесъемки.

Перед этим продюсер шоу призналась, что переживает из-за того, что некоторые зрители критикуют ее внешность. Она заявила, что в прошлом могла плакать из-за подобных оскорбительных комментариев.

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По материалам: lenta.ru

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