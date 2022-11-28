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Про группу «Иванушки International» снимут фильм

Про группу «Иванушки International» снимут фильмПродюсер Пристансков: фильм о группе «Иванушки International» снимут летом 2023 года

Художественный фильм о популярной в 1990-е годы группе «Иванушки International» снимут в России, съемки запланированы на лето 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Дмитрия Пристанскова.

По словам продюсера, проект задумывается как комедия, в которой «будет очень много музыки». Сценарий фильма уже готов, осталось проработать некоторые диалоги. Снимать картину планируется на территории Краснодарского края — в Геленджике, Анапе и Сочи. «Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники», — добавил Пристансков.

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером заявлен Марк Горобец. Создатель группы и продюсер Игорь Матвиенко уже дал предварительное согласие на использование хитов коллектива, сами музыканты согласились принять excnbt в съемках.

Как рассказал агентству Игорь Матвиенко, фильм будет снят в формате «роуд-муви» (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге). По сюжету, три фанатки «Иванушек» отправятся с группой на гастроли, каждая достигнет в этом приключении своей цели, рассказал Пристансков.

Группа «Иванушки International» была создана в 1994 году. В настоящее время в состав коллектива с момента его основания входят Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов, а с 2013-го года — Кирилл Туриченко.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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