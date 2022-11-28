. Проект самого большого крузиного лайнера Pangeos в виде черепахи

Вадим Карасев

Перед нами творение итальянского дизайнера Пьерпаоло Лаццарини, который мечтает создать целый город в виде черепахи. Длина судна составит 550 метров, а ширина с учетом «ласт» — 610 метров. В нем одновременно смогут находиться до 60 тысяч человек и плавать практически без остановок за счет солнечных панелей, энергии волн и ветра. На борту будут виллы и пентхаусы, а также рестораны, бары и другие развлекательные заведения. Стоимость такого проекта оценивают в $8 млрд.