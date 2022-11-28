Свыше 700 членов вооруженных формирований, подконтрольных Киеву, находятся на подконтрольной Украине части Запорожской области и готовятся к высадке десанта на левом берегу Днепра. Об этом член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, эти представители подразделений вооруженных сил Украины обучены в том числе к захвату крупных объектов техногенного происхождения — к таким, к примеру, относится Запорожская атомная электростанция.

«Свыше 700 боевиков Сил специальных операций Украины находятся в Запорожской области, на территории, подконтрольной режиму Зеленского. Эти 700 с лишним человек обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта», — передает слова политика ТАСС.

В то же время Рогов указал, что российская сторона активно нарушает планы украинского командования, чему в том числе способствует «методичное выбивание складов с боекомплектами, боеприпасами, военной техникой».

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», в Запорожской области была предотвращена серия терактов, которые злоумышленники по заданию украинских спецслужб планировали устроить в людных местах.

В Мелитополе были задержаны трое украинцев, направлявшихся к одному из рынков города, где они хотели заложить взрывное устройство. В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что двое из задержанных ранее были осуждены на Украине за совершение тяжких преступлений.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается покидать территорию Запорожской АЭС. Представитель Кремля призвал не искать признаков подобных действий Москвы там, где их нет вовсе.