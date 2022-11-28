. Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника

Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника
Певец Роман Жуков отомстил за смерть дочери. В эфире шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Роман Жуков вспоминал умершую дочь. Девочка погибла много лет назад, катаясь на качелях. Артист приложил немало сил, чтобы наказать виноватых. Ужасная трагедия произошла 10 лет назад. Голова девочки застряла между железной стойкой качели и движущейся частью. Ребенок получил открытую травму черепа и попал в реанимацию. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь девочки. Однако спасти ее не удалось. То событие семья Романа Жукова не перенесла и супруги приняли решение о разводе. Певец долго пытался прийти в себя. «Слезы, я не мог спать, не мог есть несколько дней», — окунулся он в воспоминания. А затем, во что бы то ни стало, решил наказать виновных. Вместе с адвокатом они обошли все возможные инстанции.
«Мы добились нужных документов, которые подтвердили, что был подлог, что на деле стояли рукотворные качели из каких-то труб. Привлекли к ответственности чиновницу, которая получила три года условно», — рассказывает 55-летний артист. Однако девочку уже не вернуть. Несмотря на это экс-участник группы «Мираж» считает смерть Лизы жертвой, которая сделала этот мир лучше. Инцидент, по мнению Романа Владимировича, заставил городские службы изменить подход к безопасности дворов. «После этого снесли детские площадки по Москве, по всей стране и поставили новые. Я потом думал сколько Лиза спасла детей, как ангел, которые могли пострадать», — размышляет звезда 90-х. К слову, в новом выпуске шоу Роман Жуков оказался на грани вылета. Он набрал наименьшее количество очков в сравнении с остальными артистами. Однако жюри единогласно приняло решение оставить исполнителя хита «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики» на проекте.
# Шоу-бизнес Жуков Роман
По материалам: z-aya

Последние новости

В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
Юлия Барановская сменила имидж и помолодела
Юлия Барановская сменила имидж и помолодела
Алла Пугачева потратила на свою красоту сотни тысяч
Алла Пугачева потратила на свою красоту сотни тысяч
Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника
Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника
Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, чем закончится специальная военная операция для каждого представителя знаков зодиака
Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, чем закончится специальная
Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова
Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова
Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в эту Черную Пятницу
Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в эту Черную Пятницу
Проект самого большого крузиного лайнера Pangeos в виде черепахи
Проект самого большого крузиного лайнера Pangeos в виде черепахи
Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного давления
Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного
В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива
В Европе назвали условие обретения независимости от российского
Ксения Алферова поделилась новым фото с мамой - красавицей в честь праздника
Ксения Алферова поделилась новым фото с мамой - красавицей в честь
Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к украинцам
Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к

Топ на сегодня

Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского
Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости
Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине

Еще по теме

Суд присяжных - Отец погибшей девушки наказал чиновника (29.05.2018)
Сергей Жуков потерял отца
Экс-супруга Ромы Жукова рассказала о детях
Участник шоу «Голос» винит себя в смерти дочери