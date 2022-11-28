. Роман Жуков за смерть дочери наказал чиновника

Певец Роман Жуков отомстил за смерть дочери. В эфире шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Роман Жуков вспоминал умершую дочь. Девочка погибла много лет назад, катаясь на качелях. Артист приложил немало сил, чтобы наказать виноватых. Ужасная трагедия произошла 10 лет назад. Голова девочки застряла между железной стойкой качели и движущейся частью. Ребенок получил открытую травму черепа и попал в реанимацию. Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь девочки. Однако спасти ее не удалось. То событие семья Романа Жукова не перенесла и супруги приняли решение о разводе. Певец долго пытался прийти в себя. «Слезы, я не мог спать, не мог есть несколько дней», — окунулся он в воспоминания. А затем, во что бы то ни стало, решил наказать виновных. Вместе с адвокатом они обошли все возможные инстанции.«Мы добились нужных документов, которые подтвердили, что был подлог, что на деле стояли рукотворные качели из каких-то труб. Привлекли к ответственности чиновницу, которая получила три года условно», — рассказывает 55-летний артист. Однако девочку уже не вернуть. Несмотря на это экс-участник группы «Мираж» считает смерть Лизы жертвой, которая сделала этот мир лучше. Инцидент, по мнению Романа Владимировича, заставил городские службы изменить подход к безопасности дворов. «После этого снесли детские площадки по Москве, по всей стране и поставили новые. Я потом думал сколько Лиза спасла детей, как ангел, которые могли пострадать», — размышляет звезда 90-х. К слову, в новом выпуске шоу Роман Жуков оказался на грани вылета. Он набрал наименьшее количество очков в сравнении с остальными артистами. Однако жюри единогласно приняло решение оставить исполнителя хита «Я люблю вас девочки, я люблю вас мальчики» на проекте.