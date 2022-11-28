. Россиянам напомнили, когда их могут оштрафовать за неубранный снег на даче

Вадим Карасев

Собственники дач в СНТ, ДНТ и других товариществах имеют общее имущество на этой территории, а значит, они вместе несут ответственность за чистоту и порядок на объекте. В противном случае им грозит штраф, заявила в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

Дачникам не стоит расслабляться и после осенних проверочных рейдов, поскольку к противопожарным мерам относится и уборка снега. Штраф за невыполнение этой обязанности составляет от 100 тысяч рублей. Крупная сумма обусловлена тем, что снег на дороге может стать помехой в работе экстренных служб.

"В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов".

Эксперт указала, что если вопрос на общее собрание не выносился, то отвечать будет только председатель товарищества.

Ранее на этой неделе парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф в размере 1-3 тыс. рублей за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Авторы документа напомнили, что в нынешнем году было зафиксировано свыше 42 тысяч случаев нападения собак на людей.