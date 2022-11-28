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Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью

Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под ТверьюЗаслуженный мастер самолетного спорта Курылев погиб при крушении вертолета под Тверью

В результате крушения частного вертолета под Тверью погиб заслуженный мастер самолетного спорта Александр Курылев. Об этом сообщает «Пятый канал».

В кабине Robinson-R66 находились 54-летний Курылев и его брат Дмитрий. От полученных травм оба кончались на месте.

По данным Тelegram-канала Mash, вертолет разбился при взлете в поле примерно в 300 метрах от дороги. 27 ноября, мужчины прилетели на охотхозяйство. Трагедия случилась, когда братья возвращались домой.

В 2006 году Александр Курылев стал абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу на самолете. В 2007-м был удостоен звания мастера самолетного спорта России. Через два года пилот совершил первого Трансатлантический перелет на вертолете Robinson.

Частный вертолет Robinson 66 потерпел крушение у поселка Вязовец Кесовогорского района в Тверской области вечером 27 ноября. На борту находились два человека: пилот 1968 года рождения и пассажир 1975 года рождения. Следственный комитет (СК) начал проверку. Возможной причиной крушения называют техническую неисправность и ошибку пилотирования.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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