. Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно и нельзя делать, в какие дни разрешается есть мясо и рыбу, какие молитвы читать
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Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно и нельзя делать, в какие дни разрешается есть мясо и рыбу, какие молитвы читать

Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно и нельзя делать, в какие дни разрешается есть мясо и рыбу, какие молитвы читать

С 28 ноября 2022 года начинается Рождественский пост, который завершится 6 января 2023 года. По своей важности он занимает второе место после Великого. В этот период времени есть свои запреты и традиции, которых необходимо придерживаться. В частности, речь идет об употреблении мяса и рыбы, а также о прочтении специальных молитв.

Что можно делать в Рождественский пост

В этот, как и в любой другой пост, необходимо оставаться дисциплинированными, смиренными, учиться прощать людей, даже если они делают что-то плохое, за это Господь наградит человека. Желательно читать духовную литературу. Тем, кто не читал Библию, можно приступить к ее прочтению. Если в доме имеются еще какие-то книги апостолов, то их тоже можно начать читать.

В пост необходимо как можно чаще ходить в церковь, принимать таинства исповеди и причащения. Плотские отношения между супругами разрешаются только по обоюдному согласию.


В это время разрешается заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать.

Крещение малыша можно устраивать в любой день Рождественского поста.

Что нельзя делать в пост, когда можно есть рыбу и мясо

Тем, кто будет придерживаться поста, важно не сорваться в плане питания. Поскольку пост заключается в ограничении мясных изделий, то на протяжении всего периода времени есть ничего из этих продуктов нельзя. Что касается рыбы, то ее разрешено употреблять в любой день недели, кроме пятницы и среды. Запрещается злоупотреблять алкогольными напитками и переедать.

Не стоит позволять вредным привычкам брать над вами власть. Считается, что именно в это время все соблазны самые сильные.

Запрещено смотреть по телевизору и в Интернете любые увеселительные передачи. Хоть этот пост является радостным, это еще не значит, что нужно устраивать шумные веселья и вечеринки.


Осуждать и ругать тоже никого нельзя, а также говорить плохие слова за спиной у человека.

Не рекомендуется в Рождественский пост венчаться и играть свадьбу. Поскольку это находится под строгим запретом, батюшка не пойдет ни на какие исключения.

Поездки и путешествия, которые не связаны с посещением святых мест, лучше перенести на другое время.

Молитвы, которые нужно читать в начале поста

Первый день поста необходимо провести в смирении и заняться чтением молитвы, которая поможет преодолеть любые препятствия и трудности на пути.

«Господи милостивый, прими молитву от раба Твоего (имя) и не оставь меня на пути к просветлению. Отпусти грехи мои вольные и невольные, помоги наставлениями своими и даруй мне сил выдержать все испытания, данные для моего просветления и борьбы со злыми силами».

Также необходимо прочесть молитву Матери Божией:

«Матерь Божья, внемли словам раба своего (имя) и прими помощь от всех молящихся в муках твоих. Пусть роды твои пройдут легко, да даруешь Ты нам, грешным, Господа нашего. Защити его и оберегай до последнего дня, да не убоимся и мы мук страшных. Всепрощающая и всепонимающая, защити и нас своей дланью, не оставь в своей заботе и направь на путь истинный. Аминь».


Что касается самой главной молитвы «Отче наш», то о ней нужно помнить всегда и читать каждый вечер после приема пищи. Каждое утро Рождественского поста необходимо начинать с молитвы и вознесения хвалы Господу:

 «Отче наш милосердный. Благослови на прием пищи, дарованной тобой, да убереги меня от помыслов неверных и очисти душу мою от нечистого».

В Рождественский пост всем верующим необходимо уединиться и подумать над смыслом жизни.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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