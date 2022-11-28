. Сбившую мать с детьми в Москве женщину ранее лишили водительских прав за ДТП
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Сбившую мать с детьми в Москве женщину ранее лишили водительских прав за ДТП

Сбившую мать с детьми в Москве женщину ранее лишили водительских прав за ДТПЖенщину, сбившую мать с детьми в Москве, полтора года назад лишали прав из-за ДТП

Женщину, которая на автомобиле Kia сбила мать с двумя детьми в Москве, полтора года назад уже лишали прав из-за ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, 7 января 2021 года в центре Москвы женщина за рулем Kia врезалась в Mercedes. Следствие установило, что авария произошла по вине россиянки, которая проигнорировала красный сигнал светофора. Суд постановил лишить ее прав на четыре месяца.

По информации издания, в августе этого года владельцу Mercedes удалось взыскать с виновницы ДТП два миллиона рублей компенсации за поврежденный автомобиль.

27 ноября на улице Свободы в Москве водитель автомобиля Kia не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мать и ее двух маленьких детей, один из них находился в коляске. В результате ДТП женщина и один ребенок скончались, второй ребенок госпитализирован. Момент аварии попал на видео.

В понедельник, 28 ноября, стало известно, что 37-летнюю россиянку, находившуюся за рулем Kia, задержали. По данным столичной прокуратуры, в крови устроившей аварию женщины нашли следы наркотиков, которые она употребила перед ДТП.

Член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что владелице иномарки может грозить до 15 лет тюрьмы. По его словам, факт наркотического опьянения станет отягчающим обстоятельством и будет учитываться судом в случае вынесения обвинительного приговора.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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