. Шевченко: На индивидуальные дома должна приходиться почти половина строящегося жилья

Из одного миллиарда квадратных метров жилья, которое должны построить в 2021-20230 годах, 450 миллионов должно приходиться на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом 28 ноября заявил председатель Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко на заседании комитета.

«Согласно недавно утвержденной стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ, из одного миллиарда квадратных метров жилья, которые должны быть построены и введены в эксплуатацию в период с 2021 по 2030 годы, 450 миллионов квадратных метров должны составлять ИЖС», — отметил сенатор.

По его словам, достичь указанной цели планируется, в том числе, через наращивание ипотечного кредитования ИЖС, развития строительства ИЖС индустриальным способом, обеспечением земельных участков под ИЖС необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.