. Швейные машины

Вадим Карасев

Опытные швеи не сомневаются в необходимости приобретения швейной машины с обязательными опциями и профессиональными характеристиками. Однако новичкам сложно разобраться в разнообразии ассортимента и не попасть впросак при выборе машинки для бытового использования. Эта статья посвящена разбору швейных машинок с учетом различных потребностей.

Разновидности швейных машин

Электромеханический вариант относится к самым востребованным и бюджетным. Функционал прибора основывается на взаимодействии электродвигателя и механических комплектующих. Устройство не выдерживает высоких нагрузок, поэтому не стоит экспериментировать с ежедневным шитьем больших партий изделий, что приведет к износу механизмов. Набор опций и настроек таких машинок ограничен от 10 до 25, но скорость шитья нельзя назвать медленной. Многие модели производят до 300 стежков в минуту, а некоторые — до 1100 стежков в минуту. Электромеханика удовлетворяет нужды бытового шитья и хобби.

Компьютеризированные модели считаются более продвинутыми, так как оснащены микропроцессором с операционной системой. Такие особенности заметно расширяют возможности швейной машины: сенсорный дисплей на корпусе обеспечивает быстрый доступ к выбору настроек, которых насчитывается до нескольких сотен. Встроенные заводские режимы можно самостоятельно пополнять авторскими программами с измененными параметрами.

Такими машинками пользуются профессиональные швеи и модельеры, также они подходят для автоматического вышивания. Для любительского хобби все чаще появляются компьютерные машины по невысоким ценам. Средний ценовой сегмент стартует от 15 000 рублей, что вполне сопоставимо с электромеханикой.

Челнок

От типа челнока зависит скорость и стабильность шитья. Стоит заранее определиться с назначением швейной машинки. Если она нужна вам для редкого использования, то есть смысл не принимать всерьез данный параметр. В остальных случаях, для выполнения объемных ежедневных работ, на этот параметр стоит обратить особое внимание.

На челнок возложена функция регулировки хода нити в машине. Устройство держит шпульку с нитевой катушкой и создает стежки. Челноки низкого качества быстро разбалтываются, ощутимо вибрируют и во время эксплуатации могут вылетать из креплений. Изменение фиксации челнока может привести к обрыву нити, а строчка начинает петлять и вырываться.

Более надежными считаются изготовленные из металла челноки.

Не стоит подкручивать швейный челнок, если вы недостаточно хорошо изучили особенности своей машины. В некоторых случаях целесообразнее предоставить устройство на «техосмотр» мастеру.

Качающийся вертикальный челнок относится к распространенным типам. В момент шитья челнок раскачивается под воздействием рычага и ведет за собой нить. Тип челнока отличается надежностью и долговечностью, он прочно встроен в корпус и устойчив к разным поломкам. Безупречность использования может быть слегка подпорчена шумным ходом работы качающегося челнока. Помимо остального, он не слишком быстр — выполняет до 700-750 стежков в минуту.

Типы швейных машин

Все швейные машины делятся на бытовые и промышленные. Обычно бытовые швейные машинки умеют делать все, а промышленные заточены только под одну задачу, но способны делать это целыми днями без перерыва.

Промышленные машинки вас наврядли заинтересуют, если только вы не намерены открывать маленькое предприятие по пошиву одежды - они очень громоздкие, дорогие и шумные в работе. Поэтому стоит сконцентрироваться на бытовых. Бытовые машинки делятся на:

компьютерные,

электромеханические,

вышивальные,

швейно-вышивальные,

оверлоки,

коверлоки,

распошивальные.

Советы по выбору

Если вам швейная машинка необходима для изредкого подшивания одежды, то стоит рассмотреть недорогую электромеханику. С бытовыми маленькими задачами она справится на ура.

Для профессиональных задач понадобится швейная машинка с функциями оверлочной и эластичной строчки и как минимум полуавтоматическим выполнением петли.

Для творческий лиц, которые занимаются лоскутным шитьем, подойдут компьютерные швейные машинки, которые смогут воплотить жизнь все ваши задумки.

Где выбрать и купить швейную машинку?

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