. Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не позволила

Вадим Карасев





Журналисты и игроки продолжают изучать документы по сделке Microsoft и Activision Blizzard, которые были опубликованы на прошлой неделе. В 22-страничном документе Sony, где компания попыталась объяснить, почему сделку нужно запретить, нашли интересную деталь, связанную с подпиской Playstation Plus.

Как известно, Microsoft неоднократно говорила, что готова выпустить подписку Game Pass на Playstation, но Sony это блокирует. Однако, по утверждению японской компании, Microsoft поступает аналогично, не позволяя Sony предоставлять Playstation Plus игрокам на Xbox. Вот что указывает Sony в своем ответе британскому регулятору:

Предположение Microsoft, что выпуск подписки Game Pass на Playstation может избавить платформу от вреда, наносимого сделкой с Activision Blizzard, звучит неубедительно. Особенно если учитывать, что Microsoft не разрешает появиться Playstation Plus на Xbox.

Напомним, дополнительные уровни подписки Playstation Plus были запущены ранее в этом году.