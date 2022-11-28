. Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не позволила
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не позволила

Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не позволила


Журналисты и игроки продолжают изучать документы по сделке Microsoft и Activision Blizzard, которые были опубликованы на прошлой неделе. В 22-страничном документе Sony, где компания попыталась объяснить, почему сделку нужно запретить, нашли интересную деталь, связанную с подпиской Playstation Plus.

Как известно, Microsoft неоднократно говорила, что готова выпустить подписку Game Pass на Playstation, но Sony это блокирует. Однако, по утверждению японской компании, Microsoft поступает аналогично, не позволяя Sony предоставлять Playstation Plus игрокам на Xbox. Вот что указывает Sony в своем ответе британскому регулятору:

Предположение Microsoft, что выпуск подписки Game Pass на Playstation может избавить платформу от вреда, наносимого сделкой с Activision Blizzard, звучит неубедительно. Особенно если учитывать, что Microsoft не разрешает появиться Playstation Plus на Xbox.

Напомним, дополнительные уровни подписки Playstation Plus были запущены ранее в этом году.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов
Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП
Российский губернатор сообщил об отправке жен добровольцев в Донбасс
Российский губернатор сообщил об отправке жен добровольцев в Донбасс
Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не позволила
Sony хотела выпустить Playstation Plus на Xbox, но Microsoft этого не
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Назван год начала выпуска полностью российских машин на «Москвиче»
Назван год начала выпуска полностью российских машин на «Москвиче»
TIME назвал ТОП-10 игр 2022 года, половина мест у консольных эксклюзивов Playstation
TIME назвал ТОП-10 игр 2022 года, половина мест у консольных
Чем болеют разные знаки зодиака и в каком возрасте умирают
Чем болеют разные знаки зодиака и в каком возрасте умирают
Очень рискованный розыгрыш от мима
Очень рискованный розыгрыш от мима
В США заявили о рисках ядерной войны с КНДР
В США заявили о рисках ядерной войны с КНДР
Заражение паразитом повышает шансы волка стать вожаком стаи
Заражение паразитом повышает шансы волка стать вожаком стаи
Сын Евгения Плющенко сам оплачивает персонал и копит на квартиру
Сын Евгения Плющенко сам оплачивает персонал и копит на квартиру

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине

Еще по теме

Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»
Microsoft хотела выпустить Game Pass на Playstation, но Sony запретила это
Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее
Sony назвала требования к Microsoft по Call of Duty после покупки Activision