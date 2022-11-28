. Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины
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Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины

Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки УкраиныСовет премии «Золотая маска» проверит своего эксперта из-за постов в поддержку Украины

Совет театральной премии «Золотая маска» проверит одного из своих экспертов Аю Макарову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что поводом для проверки стали посты в поддержку Украины, а также то, что Макарова покрасила волосы в сине-желтый цвет. В ближайшее время совет готовится опубликовать заявление по поводу эксперта.

В своем Telegram-канале Макарова заявила, что не планирует самостоятельно покидать состав жюри «Золотой маски», поскольку она не согласна с давлением, которое оказывается на институцию. «Это не значит, что завтра (или сегодня) меня не уберут снаружи, или мне не придется, например, бежать, как пришлось многим моим коллегам и друзьям», — написала она.

Ая Макарова — оперный критик и специалист по режиссерскому оперному театру. В 2017 году она выпустила книгу «Театр возвышенного. Оперный режиссер Мартин Кушей». Ее работы публиковались в Openwelt, журналах Operamusicologica, «Музыкальная жизнь» и «Музыкальная академия», газетах «Ведомости» и «Музыкальное обозрение».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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