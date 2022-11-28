. Советы, которые помогут отличить заряженную батарейку от севшей за несколько секунд

Мы редко сразу выбрасываем батарейки, которые начали нас подводить. А вдруг полежит и заработает? Это, конечно, не касается аккумуляторных батареек, которые можно заряжать. А вот «пальчиковые», к сожалению, придется выбросить после того, как они отдали свой заряд. Но как отличить заряженную батарейку от севшей за несколько секунд, если вы случайно их положили в одну коробку?

Батарейки разряжаются неравномерно

Одноразовые батарейки до сих пор широко используются для разных небольших приборов, детских игрушек, пультов, часов и многого другого. Для питания большинства из них не будет достаточно одной, потому вам приходится использовать две или три.

И все бы ничего, но батарейки разряжаются неравномерно. Если одна полностью израсходовала свой заряд, то другая, возможно, еще вполне пригодна. Но вы не знаете, как отличить заряженную батарейку от севшей и потому выбрасываете все. Как же избежать такой ситуации?

Фонарик в помощь





Если у вас нет специальных измерительных устройств, то остается применять более примитивные методы тестирования батареек. Впрочем, и они довольно надежны.

Чтобы понять, какая батарейка перед вами, достаточно иметь маломощный фонарик на 1 элемент питания. Просто вставьте вашу батарейку в него и посмотрите, как он будет светить (если вообще будет). Равномерное свечение в течение нескольких минут говорит о том, что батарейкой еще можно пользоваться. А если свет стал тусклым уже спустя минуту-другую, то ее нужно выбрасывать.

Как отличить заряженную батарейку от севшей за несколько секунд

Есть способ узнать без бытовых приборов, пригодна ли батарейка. Нужно всего лишь правильно провести тестирование.

Возьмите ее и уроните на ровную поверхность с высоты примерно 10 см. Тот элемент питания, который еще не израсходовал свой заряд, будет располагаться вертикально, как показано ниже.





Если же батарейка падает на бок, то она «пустая» и ее пора выбрасывать. Хранить такую «на всякий случай» нет никакого смысла. Если перед тем, как упасть, батарейка немного подпрыгивает, значит, она заряжена наполовину.

Как видите, отличить заряженную батарейку от севшей можно очень просто за несколько секунд.