. Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда

Вадим Карасев

The Sun: Аарон Тейлор-Джонсон стал новым претендентом на роль Джеймса Бонда

Британского актера Аарона Тейлора-Джонсона рассматривают в качестве нового претендента на роль Джеймса Бонда. Об этом стало известно изданию The Sun.

Как сообщают источники, 32-летний актер участвовал в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера «бондианы» Барбару Брокколи. «В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль следующего Бонда. Он очень понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — отметили инсайдеры.

Аарон Тейлор-Джонсон получил широкую известность после съемок в картине «Стать Джоном Ленноном» (2009), в которой исполнил главную роль. В 2017 году получил «Золотой глобус» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи» (2016). Также снимался в проектах «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Пипец», «Анна Каренина», «Довод», «Быстрее пули» и других.

Среди других обсуждаемых в сети кандидатов на роль агента MI6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Одним из кандидатов на роль ранее называли 50-летнего актера Идриса Эльбу, однако в августе стало известно, что артист отказался от участия в съемках картины. Причиной стал напряженный график звезды и его работа над собственной кинофраншизой.

Ранее продюсер «бондианы» объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.