. Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда

Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса БондаThe Sun: Аарон Тейлор-Джонсон стал новым претендентом на роль Джеймса Бонда

Британского актера Аарона Тейлора-Джонсона рассматривают в качестве нового претендента на роль Джеймса Бонда. Об этом стало известно изданию The Sun.

Как сообщают источники, 32-летний актер участвовал в кинопробах на роль агента 007 и произвел большое впечатление на продюсера «бондианы» Барбару Брокколи. «В сентябре Аарон участвовал в кинопробах на роль следующего Бонда. Он очень понравился продюсерам и Барбаре. Сейчас он один из фаворитов», — отметили инсайдеры.

Аарон Тейлор-Джонсон получил широкую известность после съемок в картине «Стать Джоном Ленноном» (2009), в которой исполнил главную роль. В 2017 году получил «Золотой глобус» за роль Рэя Маркуса в фильме «Под покровом ночи» (2016). Также снимался в проектах «Ангус, стринги и поцелуи взасос», «Пипец», «Анна Каренина», «Довод», «Быстрее пули» и других.

Среди других обсуждаемых в сети кандидатов на роль агента MI6 по-прежнему остаются актеры Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Одним из кандидатов на роль ранее называли 50-летнего актера Идриса Эльбу, однако в августе стало известно, что артист отказался от участия в съемках картины. Причиной стал напряженный график звезды и его работа над собственной кинофраншизой.

Ранее продюсер «бондианы» объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь найти Петра… С его женой все хорошо?"
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу Тамары Глобы
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо
Заведите кота, говорили они...
Заведите кота, говорили они...
Мария Шарапова залезла в море к акулам
Мария Шарапова залезла в море к акулам
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника
ЧП: Футбольные команды устроили драку из-за ничьей
ЧП: Футбольные команды устроили драку из-за ничьей
Британцы резко сократили потребление электричества
Британцы резко сократили потребление электричества
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на нефть
Песков рассказал о действиях России после введения потолка цен на
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине

Еще по теме

Дэниел Крэйг остается главным кандидатом на роль Джеймса Бонда
Майкл Фассбендер считает, что роль Джеймса Бонда должна достаться женщине
Идрис Эльба отказался от участия в переговорах на роль Джеймса Бонда
Генри Кавилл рассказал о пробах на роль Джеймса Бонда