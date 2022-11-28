. Сын Евгения Плющенко сам оплачивает персонал и копит на квартиру

Сын фигуриста Евгения Плющенко скоро съедет от родителей. Яна Рудковская никогда и не скрывала, что возлагает большие надежды на старшего сына от Евгения Плющенко Сашу. Мальчик чуть ли не с пеленок встал на коньки и сейчас наравне со взрослыми выступает в шоу своего отца и получает за это хорошие деньги. Девятилетний Александр, до сих пор носящий смешную домашнюю кличку Гном Гномыч, зарабатывает по 12 миллионов в год. Не все эти деньги от выступлений, сюда же входят крупные рекламные контракты от съемок и соцсетей, где у парня полтора миллиона подписчиков. Не так давно его предусмотрительная мама нашла, как компенсировать потери от потерявшей популярность сетевой рекламы, она повысила стоимость съемок, в которых участвует ее сын.«Раньше съемочный день Гном Гномыча стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч», — цитирует похвальбушки продюсера Билана «КП». Кстати, заработанное Саша Плющенко не спускает на леденцы и мороженое. Из своих денег он оплачивает себе няню, водителя и охранника, а остальное копит на квартиру, чтобы съехать от родителей, как только позволит возраст. Очень перспективный парень растет. Даже, если с фигурным катанием у него не сложится, жилку бизнесмена у него уж точно ничем не вытравить. Он добьется успеха в любом деле, которое его заинтересует. Тем более, что с малых лет привык жить по четкому распорядку, в котором нет места для бесцельного шатания по дому или подворотням, в поисках приключений на свою голову.