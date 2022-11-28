. Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки
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Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки

Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки
Директор театра эстрадных миниатюр  Петросяна, Татьяна Брухунова следит за модой и за тем, чтобы ее супруг одевался стильно. Молодая жена известного юмориста и шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уделяет много внимание своему стилю. Она тщательно подбирает луки для появления на публике, всякий раз вызывая восхищение общественности. До своего уровня Татьяна Брухунова подтягивает и именитого мужа. Поклонники уже успели заметить, что образы Евгения Петросяна стали более продуманными и стильными с того момента, как рядом с ним оказалась Татьяна Брухунова. Молодая женщина периодически показывает в микроблоге стильные аксессуары Евгения Петросяна. На этот раз Татьяна Брухунова показала обновку, приобретенную для мужа. В ее микроблоге появился снимок, на котором все узнали ноги Евгения Вагановича. Обуты они в ботинки оттенка корицы с принтом в виде пчелы.
Пользователи Сети дали понять, что впечатлены ботинками маэстро.
«Моднявые пижонские тукалки», «Ты - пчела, я – пчеловод», «Такие еще надо отыскать», «Прикольные ботинки», - высказались в Сети.
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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