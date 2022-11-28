. The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году

The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году

Экс-глава ВДВ Украины Забродский заявил, что Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году, пишет The Economist.

Издание цитирует бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что "операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году".


"Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего", — сказал Забродский.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своим, с поправкой на то, что это временно оккупированная территория. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка
Цена российской нефти упала ниже предложенного Европой потолка
The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году
The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли
Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.11.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 28.11.2022
Особенности путешествий по России
Особенности путешествий по России
Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически: лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 года
Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически: лунный
Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно и нельзя делать, в какие дни разрешается есть мясо и рыбу, какие молитвы читать
Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года: что можно
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
Популярная юмористка ответила на вопрос об уходе из шоу на ТНТ
Архипов принял решение вернуться к Гориной
Архипов принял решение вернуться к Гориной
Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к Xbox
Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к

Топ на сегодня

Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине

Еще по теме

Тема юрисдикции Крыма не подлежит обсуждению, заявила Матвиенко
Москва запросила Киев о готовности принять украинских заключенных из Крыма
Порошенко намерен вернуть Крым и Донбасс дипломатическим путем
Суд назвал госпереворот на Украине причиной референдума в Крыму