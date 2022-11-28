. The Economist: Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году

Вадим Карасев

Экс-глава ВДВ Украины Забродский заявил, что Киев готовил операцию по захвату Крыма к 2023 году, пишет The Economist.

Издание цитирует бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что "операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году".

"Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего", — сказал Забродский.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своим, с поправкой на то, что это временно оккупированная территория. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.