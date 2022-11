. TIME назвал ТОП-10 игр 2022 года, половина мест у консольных эксклюзивов Playstation

Вадим Карасев





Все большее количество игровых, и не только, изданий начинают подводить итоги года. Недавно 6 игр из Game Pass получили награды в рамках Golden Joystick Awards 2022. Но в ТОПе известного журнала TIME оказался только 1 проект из подписки Game Pass, при этом многие места заняли эксклюзивы Playstation.

TIME опубликовал ТОП-10 игр 2022 года. Два первых места ушли эксклюзивам Playstation — играм God of War: Ragnarok и Horizon Forbidden West. Есть в ТОПе и еще несколько консольных эксклюзивов Sony: Stray, The Last of Us, Sifu (игра выходила на Switch, но не на Xbox). Что касается единственной игры из Game Pass в ТОП-10 TIME — это проект Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, который замыкает десятку.

Так выглядит полный ТОП-10 TIME в 2022 году:

God of War: Ragnarok;Horizon Forbidden West;The Quarry;Elden Ring;Stray;The Last of Us Part I;Sifu;Resident Evil Village: Shadows of Rose;LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.