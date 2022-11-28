ТОП-10 игр Фила Спенсера, в которых он провел больше всего времени на Xbox
Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер немало играет на приставках Xbox, и на днях мы сообщали, что игра Vampire Survivors его серьезно увлекла — он в ней провел почти 200 часов всего за 2 недели. Это действительно необычно для главы игрового направления Microsoft, он редко каким играм уделяет столько внимания. В этом можно убедиться, если посмотреть профиль Фила Спенсера на сайте trueachievements, который собирает информацию из Xbox Live об активности игроков.
Vampire Survivors сумела всего за 2 недели попасть в ТОП-10 игр Фила Спенсера по общему количество проведенного в ней времени. Более того — она оказалась в ТОП-3.
А так выглядит ТОП-10 игр, в которых Фил Спенсер провел больше всего времени на Xbox:
Destiny 2 — 1186 часов 55 минут
Destiny — 510 часов 50 минут
Vampire Survivors — 192 часа 34 минуты
Halo 5: Guardians — 190 часов 18 минут
Assassin’s Creed Origins — 171 час 25 минут
Forza Horizon 5 — 128 часов 23 минуты
Elden Ring — 117 часов 3 минуты
State of Decay 2: Juggernaut Edition — 111 часов 50 минут
Forza Motorsport 7 — 106 часов 21 минута
ReCore — 93 часа 19 минут
Отметим, что указанное выше время, которое Фил Спенсер провел в той или иной игре, суммарное за все годы, что существует его профиль в Xbox Live.