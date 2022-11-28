. ТОП-10 игр Фила Спенсера, в которых он провел больше всего времени на Xbox

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер немало играет на приставках Xbox, и на днях мы сообщали, что игра Vampire Survivors его серьезно увлекла — он в ней провел почти 200 часов всего за 2 недели. Это действительно необычно для главы игрового направления Microsoft, он редко каким играм уделяет столько внимания. В этом можно убедиться, если посмотреть профиль Фила Спенсера на сайте trueachievements, который собирает информацию из Xbox Live об активности игроков.

Vampire Survivors сумела всего за 2 недели попасть в ТОП-10 игр Фила Спенсера по общему количество проведенного в ней времени. Более того — она оказалась в ТОП-3.

А так выглядит ТОП-10 игр, в которых Фил Спенсер провел больше всего времени на Xbox:

Destiny 2 —55 минутDestiny —50 минутVampire Survivors —34 минутыHalo 5: Guardians —18 минутAssassin’s Creed Origins —25 минутForza Horizon 5 —23 минутыElden Ring —3 минутыState of Decay 2: Juggernaut Edition —50 минутForza Motorsport 7 —21 минутаReCore —19 минут

Отметим, что указанное выше время, которое Фил Спенсер провел в той или иной игре, суммарное за все годы, что существует его профиль в Xbox Live.