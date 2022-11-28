. ТОП-10 игр Фила Спенсера, в которых он провел больше всего времени на Xbox
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ТОП-10 игр Фила Спенсера, в которых он провел больше всего времени на Xbox

ТОП-10 игр Фила Спенсера, в которых он провел больше всего времени на Xbox


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер немало играет на приставках Xbox, и на днях мы сообщали, что игра Vampire Survivors его серьезно увлекла — он в ней провел почти 200 часов всего за 2 недели. Это действительно необычно для главы игрового направления Microsoft, он редко каким играм уделяет столько внимания. В этом можно убедиться, если посмотреть профиль Фила Спенсера на сайте trueachievements, который собирает информацию из Xbox Live об активности игроков.

Vampire Survivors сумела всего за 2 недели попасть в ТОП-10 игр Фила Спенсера по общему количество проведенного в ней времени. Более того — она оказалась в ТОП-3.

А так выглядит ТОП-10 игр, в которых Фил Спенсер провел больше всего времени на Xbox:



Destiny 2 — 1186 часов 55 минут



Destiny — 510 часов 50 минут



Vampire Survivors — 192 часа 34 минуты



Halo 5: Guardians — 190 часов 18 минут



Assassin’s Creed Origins — 171 час 25 минут



Forza Horizon 5 — 128 часов 23 минуты



Elden Ring — 117 часов 3 минуты



State of Decay 2: Juggernaut Edition — 111 часов 50 минут



Forza Motorsport 7 — 106 часов 21 минута



ReCore — 93 часа 19 минут

Отметим, что указанное выше время, которое Фил Спенсер провел в той или иной игре, суммарное за все годы, что существует его профиль в Xbox Live.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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