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Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа

Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газаМинистр Донмез: Турция на 70% снизит зависимость от импорта из-за черноморского газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна на 70 процентов снизит зависимость от внешних источников после получения черноморского газа. Об этом сообщает Hürriyet.

По словам Донмеза, государство импортирует 99 процентов потребляемого газа. При этом, с вводом в эксплуатацию черноморского газа Турция будет использовать собственное топливо на 25-30 процентов от общего потребления, отметил министр.

«Но если в результате новых исследований появятся новые открытия, этот показатель, с божьей помощью, снизится еще больше», — понадеялся Донмез.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года Турция определится с дорожной картой проекта газового хаба, а непосредственно работы по нему стартуют с начала 2023 года. Инициатором проекта газового хаба в Турции стал президент России Владимир Путин.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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