. У «Лучше звоните Солу» появилось новое забавное интро в стиле Джонни Браво
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У «Лучше звоните Солу» появилось новое забавное интро в стиле Джонни Браво

У «Лучше звоните Солу» появилось новое забавное интро в стиле Джонни Браво

«Лучше звоните Солу» получил анимационное вступление в стиле Джонни Браво благодаря забавному фанатскому видео. «Лучше звоните Солу», являющийся приквелом к сериалу «Во все тяжкие», впервые был показан на канале AMC в 2015 году. Сериал рассказывает о Джимми МакГилле (Боб Оденкирк), который постепенно становится изворотливым Солом Гудманом, который в конечном итоге выступает в роли адвоката для Уолтера Уайта (Брайан Крэнстон) и Джесси Пинкмана (Аарон Пол). 

«Лучше звоните Солу» пользовался успехом как у зрителей, так и у критиков, и недавно завершился шестым сезоном, который вышел в эфир в начале этого года. Помимо Оденкирка, в «Лучше звоните Солу» снимаются Рея Сихорн, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо, Патрик Фабиан и другие.

Почему Лучше звоните Солу был идеальным спин-оффом Во все тяжкие

# Интересное
По материалам: Юмор

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