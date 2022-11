. Ubisoft подтвердила, что The Settlers: New Allies выйдет на Xbox — представлен новый геймплей

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft сегодня объявило дату релиза стратегического проекта The Settlers: New Allies. Игра выйдет 17 февраля 2023 года на PC, а позднее она должна добраться и до консолей — Xbox One, Playstation 4 и Switch. Информации об оптимизированных версиях для Xbox Series X | S и Playstation 5 пока нет.

The Settlers: New Allies — это новая стратегия в знаменитой серии The Settlers, которая, как утверждают разработчики, «переосмыслена с нуля». В игре на старте будут доступны 3 фракции: Элари, Мару и Йорн — каждая из которых имеет уникальный внешний вид, стиль игры и предысторию. Изначально релиз игры планировался еще в мае этого года, но после негативных отзывов в рамках тестирования разработчики решили отложить релиз. Отмечается, что с той тестовой версии игру серьезно переработали.

Новый геймплей The Settlers: New Allies можно посмотреть в дневниках разработчиков.

