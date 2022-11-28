. Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"

Вадим Карасев

Французский модный дом Dior начал рождественскую промокампанию Cruise 2023, в которой пользователи Сети увидели стиль a la russe - так говорят о вещи или явлении, выполненном на "русский манер". Бренд уже обвинили в скрытой рекламе России, особенно недовольны остались украинцы.

Девушки на рекламных фото и видео позируют в одежде с кружевами и в валенках на фоне заснеженных берез. Образы дополнены жемчужными серьгами, ожерельями, кольцами, убранные волосы украшены бантами.

Многим это напомнило русскую зиму и традиционные для нее образы из советского фильма "Морозко". Некоторые пользователи пишут, что их гневные комментарии удаляют. Другим участникам обсуждения, напротив, понравилась идея Dior.

"Русские мотивы. Как красиво. Эполеты, снег, березы".

Авторы комментариев считают, что "Dior раскритикуют за русский стиль". "Здесь русским духом пахнет", "Без русских никуда", - пишут поклонники бренда в соцсетях. Пользователи из Украины требуют от модного дома объяснений.

Пока бренд не дал официальных комментариев. На сайте Dior указано, что автор коллекции вдохновился испанскими мотивами.