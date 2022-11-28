. Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"

Французский модный дом Dior начал рождественскую промокампанию Cruise 2023, в которой пользователи Сети увидели стиль a la russe - так говорят о вещи или явлении, выполненном на "русский манер". Бренд уже обвинили в скрытой рекламе России, особенно недовольны остались украинцы.

Девушки на рекламных фото и видео позируют в одежде с кружевами и в валенках на фоне заснеженных берез. Образы дополнены жемчужными серьгами, ожерельями, кольцами, убранные волосы украшены бантами.


Многим это напомнило русскую зиму и традиционные для нее образы из советского фильма "Морозко". Некоторые пользователи пишут, что их гневные комментарии удаляют. Другим участникам обсуждения, напротив, понравилась идея Dior.

"Русские мотивы. Как красиво. Эполеты, снег, березы".

Авторы комментариев считают, что "Dior раскритикуют за русский стиль". "Здесь русским духом пахнет", "Без русских никуда", - пишут поклонники бренда в соцсетях. Пользователи из Украины требуют от модного дома объяснений.

Пока бренд не дал официальных комментариев. На сайте Dior указано, что автор коллекции вдохновился испанскими мотивами.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины
Совет «Золотой маски» проверит своего эксперта из-за поддержки Украины
Лена Катина раскритиковала Bentley
Лена Катина раскритиковала Bentley
Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Основатель Forex Club погиб на вертолете в Монако
Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца
В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Стало известно имя нового претендента на роль Джеймса Бонда
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь найти Петра… С его женой все хорошо?"
Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Сфотографировавшегося с детьми Байдена сравнили с героем фильма ужасов
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу Тамары Глобы
Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям
Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо

Топ на сегодня

Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
Новорожденный ребенок погиб из-за оползня в Италии
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В США рассказали о выгоде Байдена от конфликта на Украине
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией
В Лейпциге антиамериканский митинг закончился столкновениями с
Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины
Описан экономический ущерб для жителей ЕС от поддержки Украины
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев
В Польше зафиксировано массовое отравление украинских беженцев

Еще по теме

В ЦУМе открылось три корнера Dior
Звезда "Голодных игр" снялась в чувственной фотосессии для Dior (фото)
Dior создал велосипед стоимостью $3200
Ляйсан Утяшева, Светлана Устинова, Полина Киценко, Полина Аскери на чаепитии в бутике Dior