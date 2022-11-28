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В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине

В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи УкраинеGuardian: Киев рискует лишиться поддержки Запада из-за надвигающихся последствий помощи

Западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. Об этом пишет обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.

Журналист предупредил о том, что на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который бросит вызов каждому члену Евросоюза (ЕС). Тисдалл обратил внимание на то, что во многих европейских городах граждане протестуют против антироссийских санкций. Он считает, что негативные последствия конфликта на Украине начинают сказываться на Европе и США, и Киев рискует лишиться поддержки.

«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима еще впереди», — предсказал Тисдалл, указав, что темпы поставок оружия Западом из-за истощения собственных запасов и предоставления кредитов Украине уже замедляются.

По его мнению, западное общественное мнение «притупилось» из-за отсутствия конкретных планов по урегулированию ситуации, а усталость от конфликта переходит в апатию. Кроме того, помощь Киеву могут сократить, когда в январе 2023 года республиканцы займут места в Конгрессе США, предположил обозреватель.

18 ноября стало известно, что администрация президента США добивается, чтобы Конгресс страны выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины. Республиканцы в палате представителей США, в свою очередь, потребовали аудита финансовой поддержки Киева.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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