. В чем секрет диеты «перед Оскаром»: как сбросить 15 кг до Нового года

Чем особенна диета «перед Оскаром», кто ее придумал

Ежегодная премия «Оскар» — это большое испытание для звезд, и не только потому, что они живут в ожидании результатов голосования и мечтами заполучить престижную статуэтку. Женщины проходят курсы омоложения и садятся на диету, чтобы на красной дорожке выглядеть блистательной, стройной и свежей. Диета «перед Оскаром» имеет свои особенности. Сегодня расскажем, как сбросить до 15 кг до Нового года, когда осталось так мало времени.

Глядя на фотографии звезд кино и шоу-бизнеса, мы удивляемся, как им удается так хорошо выглядеть. На самом деле они тоже стареют и поправляются, но качественный уход, продуманный рацион питания, косметологические процедуры и многое другое помогают им выглядеть безупречно.





Однако диета голливудских див отличается от других, и носит название «Калифорнийская» или, как ее принято называть в народе, «перед Оскаром». Ее разработал профессор Перриконе совместно со штатом лучших диетологов.

Действенность этой диеты согласились опробовать на себе Уитни Хьюстон, Джулия Робертс, Мэг Райан. Собственным примером актрисы доказали, что «Калифорнийская» работает. Очень быстро к ним присоединились другие звезды, которые также отмечали восхитительный и быстрый эффект. Главный секрет в том, что человеку придется снизить количество съеденных за день калорий всего до 800, что, конечно, может быть достаточно сложно для неподготовленного организма.

Как сбросить 15 кг до Нового года

Важные правила диеты, которой пользуются голливудские звезды:

нужно отказаться от соли — это позволит жидкости не накапливаться в клетках и отеки не образуются;

полный отказ (хоть и временный) от всего острого, копченого, жирного, а также сладостей;

переход на воду и соки, исключение из рациона напитков с кофеином и танином.





Чтобы сбросить до 15 килограмм, когда до Нового года осталось совсем немного времени, нужно полностью перейти на овощи, фрукты и рыбу. Также разрешается употреблять нежирные кисломолочные продукты и яйца. Заправлять салаты можно исключительно оливковым маслом.

В целом, диета рассчитана на 15 дней или 3 цикла по 5 дней. В каждый из циклов организм будет терять до 5 килограммов в идеале. Сокращение калорий и объемов съеденного приведет к тому, что желудок станет немного меньше. Это полезно еще и потому, что после окончания диеты вы будете хотеть есть не так часто и не так много, как до нее.

Меню на день

Чтобы лучше разобраться в особенностях диеты, ознакомьтесь с примерным меню на 1 день:

Завтрак должен быть одинаковым каждый день: пара поджаренных тостов, апельсин и чашка зеленого или травяного чая. Обед: снова пара поджаренных тостов, апельсин и 1 яйцо. После этого можно выпить стакан кефира. Ужин: 2 яйца, салатные листья, помидоры, полстакана кефира и тост.

Важно понять, что главные ингредиенты можно менять. Апельсин, к примеру, — на яблоко, а помидор — на огурец и т.д. Вместо яиц можно съесть стейк из рыбы.