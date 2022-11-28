. В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива

Вадим Карасев

WP: в ЕК заявили о необходимости снизить спрос на топливо для отказа от поставок из России

Европа сможет полностью отказаться от российских энергоносителей только при условии, что страны сократят потребление топлива. Такое обстоятельство назвала гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе эфира, организованного газетой The Washington Post (WP).

«Евросоюз не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — заявила она. Йоргенсен также подчеркнула, что, помимо уменьшения спроса, для обретения независимости от российских энергоресурсов необходимо расширить меры экономии энергии.

Глава энергетического отдела ЕК добавила, что в текущем году странам блока успешно удалось заполнить подземные газовые хранилища более чем на 95 процентов. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетических рынках на фоне боевых действий на Украине создание запасов газа в следующем году может быть затруднительным. Йоргенсен отмечает, сложная обстановка при этом простимулировала страны Европы «как можно быстрее переходить к зеленой энергетике».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре отмечала, что Европа в сжатые сроки смогла заместить две трети газа из России. По ее словам, зависимость от этого топлива снижается быстрее, чем планировалось. В частности, половину поставок российского газа уже заменила Италия. Страна рассчитывает полностью отказаться от топлива из России к 2025 году.

