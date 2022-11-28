. В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива

В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива

В Европе назвали условие обретения независимости от российского топливаWP: в ЕК заявили о необходимости снизить спрос на топливо для отказа от поставок из России

Европа сможет полностью отказаться от российских энергоносителей только при условии, что страны сократят потребление топлива. Такое обстоятельство назвала гендиректор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в ходе эфира, организованного газетой The Washington Post (WP).

«Евросоюз не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — заявила она. Йоргенсен также подчеркнула, что, помимо уменьшения спроса, для обретения независимости от российских энергоресурсов необходимо расширить меры экономии энергии.

Глава энергетического отдела ЕК добавила, что в текущем году странам блока успешно удалось заполнить подземные газовые хранилища более чем на 95 процентов. Однако из-за нестабильной ситуации на энергетических рынках на фоне боевых действий на Украине создание запасов газа в следующем году может быть затруднительным. Йоргенсен отмечает, сложная обстановка при этом простимулировала страны Европы «как можно быстрее переходить к зеленой энергетике».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре отмечала, что Европа в сжатые сроки смогла заместить две трети газа из России. По ее словам, зависимость от этого топлива снижается быстрее, чем планировалось. В частности, половину поставок российского газа уже заменила Италия. Страна рассчитывает полностью отказаться от топлива из России к 2025 году.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного давления
Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного
В Европе назвали условие обретения независимости от российского топлива
В Европе назвали условие обретения независимости от российского
Ксения Алферова поделилась новым фото с мамой - красавицей в честь праздника
Ксения Алферова поделилась новым фото с мамой - красавицей в честь
Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к украинцам
Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к
Зарубежных фанатов впечатлила драка между футболистами "Зенита" и "Спартака"
Зарубежных фанатов впечатлила драка между футболистами
Артём Грант хорошо провёл время и решил вернуться на Поляну Дом-2
Артём Грант хорошо провёл время и решил вернуться на Поляну Дом-2
В Госдуме заявили об опасности группы «Тату»
В Госдуме заявили об опасности группы «Тату»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 28.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 28.11.2022 (15 фото)
Ubisoft подтвердила, что The Settlers: New Allies выйдет на Xbox — представлен новый геймплей
Ubisoft подтвердила, что The Settlers: New Allies выйдет на Xbox —
Порноактриса рассказала об ультиматуме от бывшего мужа
Порноактриса рассказала об ультиматуме от бывшего мужа
Неудачная любовь: женщины каких знаков зодиака притягивают только плохих парней
Неудачная любовь: женщины каких знаков зодиака притягивают только
Сбившую мать с детьми в Москве женщину ранее лишили водительских прав за ДТП
Сбившую мать с детьми в Москве женщину ранее лишили водительских прав

Топ на сегодня

Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского газа
Турция понадеялась снизить зависимость от импорта из-за черноморского
Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости
Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
В Киеве признали сложность возвращения Крыма под контроль Украины
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине

Еще по теме

В Европе раскрыли планы по экономии газа
Европейская страна нашла замену российскому газу
Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе
Европейская страна полностью отказалась от российского газа