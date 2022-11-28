. В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах

Вадим Карасев

Вернувшиеся в ЛНР освобожденные из плена военнослужащие нуждаются в медицинской помощи

Вернувшиеся в Луганскую народную республику (ЛНР) ранее освобожденные из плена военнослужащие нуждаются в медицинской помощи. Об их состоянии рассказала советник главы региона Анна Сорока, передает РИА Новости.

«К сожалению, не могу сказать, что здоровы. Уже визуально видно, что хромают, и знаем, что избивали», — сказала Сорока.

По ее словам, у одного военного не достали пулю из легкого, и она заросла. «Сейчас будем их усиленно лечить, заботиться», — заключила она.

Ранее глава региона Леонид Пасечник заявил, что из украинского плена в Луганскую народную республику вернулись 23 российских военных. По его словам, военнослужащие рассказали о нечеловеческом отношении в украинском плену, в частности о моральных унижениях, физическом насилии, пытках и избиении. «Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация», — подчеркнул Пасечник.