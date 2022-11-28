. В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца
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В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальца

В Москве 10-летний мальчик принес в школу петарду и лишился пальцаВ Москве 10-летнему школьнику оторвало палец из-за взорвавшейся в руке петарды

В Москве школьнику оторвало палец из-за взорвавшейся в руке петарды. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, 10-летний ученик школы на северо-западе Москвы принес петарду. В результате пиротехника взорвалась у него в руке.

По информации издания, пострадавший мальчик потерял много крови и лишился пальца. На данный момент ему оказывают помощь прибывшие на место медики.

В России дети часто получают ранения из-за игр с пиротехническими устройствами. Ранее в Москве восьмиклассник решил провести дома эксперимент, засыпал в кофемолку содержимое петард и включил ее, после чего произошел взрыв. Мать нашла ребенка лежащим на полу со сломанной рукой и красными глазами.

Кроме того, в августе 2022 года 15-летняя москвичка получила ожоги грудной летки после того, как один из сверстников ради шутки бросил на землю петарду, однако пиротехника попала в плечо девочки. Пострадавшая попыталась стряхнуть петарду, но она попала под футболку.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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