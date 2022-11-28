. В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией
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В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией

В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией


Уже в начале следующей недели, 29 ноября, игрокам станет доступен новый гоночный проект Need for Speed Unbound по подпискам Game Pass Ultimate и EA Play — они смогут поиграть в 10-часовую пробную версию. В тот же день игроки, которые приобрели премиальное издание проекта, получат к нему доступ. Остальным же игрокам Need for Speed Unbound станет доступна 2 декабря 2022 года.

В сеть утек геймплей Need for Speed Unbound от одного из пользователей, который раньше других получил доступ к гоночному проекту. Ниже можно посмотреть это видео, в котором демонстрируется полноценный заезд в Need for Speed Unbound на Volkswagen Beetle, а вместе с тем и кастомизация автомобиля. Стоит сказать, что качество видео далеко от идеального.


Watch this video on YouTube

Напомним, релиз Need for Speed Unbound состоится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Игра будет работать в 60 FPS, как на Xbox Series X, так и на Xbox Series S.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией
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