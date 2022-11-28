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В Шотландии назвали условия для отделения от Великобритании

В Шотландии назвали условия для отделения от ВеликобританииВ Шотландии заявили, что проведут референдум об отделении от Британии в случае консенсуса

Референдум об отделении Шотландии от Великобритании может быть проведен в том случае, если будет достигнут консенсус между правительствами и гражданским обществом. Условия для проведения повторного плебисцита назвал министр по делам Шотландии Алистер Джек, сообщает The Telegraph.

«В Шотландии может быть проведен еще один референдум. Союз [между Лондоном и Эдинбургом] является добровольным, и об этом свидетельствует тот факт, что в 2014 году был проведен референдум, и тогда был достигнут консенсус между двумя правительствами Шотландии, между практически всеми политическими партиями, а также консенсус в гражданском обществе», — заявил он.

Он отметил, что на данный момент консенсуса нет, ведь правительство как Британии, так и Шотландии сосредоточено на решении внутренних экономических проблем.

Ранее Верховный суд Соединенного Королевства отказал Шотландии в проведении референдума о независимости без согласия британского правительства. Суд постановил, что шотландский парламент «не имеет полномочий издавать законы о референдуме о независимости Шотландии».

Прошлый референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55 процентов его участников высказались за сохранение региона в составе Великобритании.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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