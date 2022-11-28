. В США заявили о рисках ядерной войны с КНДР

Вадим Карасев

19FourtyFive: недальновидность США в отношении КНДР повысила риски ядерной войны

Стратегия США превратить КНДР в страну-изгоя с треском провалилась, а последнее испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и вовсе меняет правила игры. Об этом пишет американское издание 19FourtyFive.

На протяжении более трех десятилетий США пытались сделать из КНДР международного изгоя, а также добиться того, чтобы Пхеньян навсегда отказался от своей ядерной программы. Как пишет издание, нравится это США или нет, но Северная Корея быстро становится полноправной ядерной державой.

В настоящее время США находятся в несостоятельном и опасном положении, поскольку у них с КНДР нет официальных отношений. Кроме того, перспектива флота межконтинентальных баллистических ракет существенно меняет уровень рисков по обязательствам США поддерживать Южную Корею.

До недавнего времени американские лидеры чувствовали себя комфортно, предлагая югу военные гарантии для сдерживания нападения Пхеньяна, потому что были уверены, что КНДР никогда не сможет нанести удар по территории США. Теперь, если конфликт каким-то образом выйдет из-под контроля, все может закончиться взаимными ядерными ударами.

Автор материала призывает Вашингтон в корне изменить свою стратегию. Во-первых, начать всесторонний диалог с Пхеньяном, нормализовать дипломатические отношения между двумя странами. Во-вторых, подумать о новом мирном договоре, а также об отмене американских и международных санкций против КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что целью республики является построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил. Он подчеркнул, что КНДР стремится к обладанию «невиданной абсолютной» мощи для обеспечения надежной защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства.