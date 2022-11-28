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Ведущая "Спокойной ночи, малыши!" Ангелина Вовк собралась на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой

Ведущая "Спокойной ночи, малыши!" Ангелина Вовк собралась на фронт вместе с Хрюшей и Степашкой

Бывшая ведущая детской программы "Спокойной ночи, малыши!" Ангелина Вовк объявила о своем намерении отправиться в зону проведения спецоперации на Украине, взяв с собой Хрюшу и Степашку. Таким образом она собралась обратиться к украинцам, рассказала Вовк в эфире телеканал "Россия 1".

"Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам".

Важно остановить "ту сторону", уверена ведущая, у которой, кстати, тоже есть украинская кровь. Поэтому, считает Вовк, украинские солдаты должны ее услышать.


«Мне кажется, что, когда зазвучала бы эта музыка из передачи "Спокойной ночи, малыши", и они услышали бы мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь. Что вы делаете? Вы же хорошие", - так ведущая ответила на вопрос о том, что бы он сказала представителям ВСУ.

Видео: Вовк готова остановить Украину

В начале ноября она заявляла, что Максиму Галкину** стоило бы отправиться на Украину и вступить в ряды ВСУ. Вовк также разоблачала супругу Галкина Аллу Пугачеву после ее эмиграции в Израиль, заявив, что певица презирает людей.


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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