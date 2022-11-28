. Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного давления
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Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного давления

Врач рассказал, как перелезть барическую гору — пик атмосферного давления
Метеозависимым не стоит заниматься самолечением

В последние дни осени многие москвичи жаловались на плохое самочувствие. Виной тому стала «барическая гора» — повышенное атмосферное давление. Это явление началось еще на прошлой неделе, а 29 ноября ожидается его пик. Что предпринять, чтобы сохранить здоровье, ясные мысли и бодрость духа, узнала «Парламентская газета».

Атмосферные горки

Рост атмосферного давления начался в Москве еще перед выходными. К 26 ноября оно достигло 760,6 миллиметров ртутного столба, что на 13-15 миллиметров нормы. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. А 29 ноября, по его прогнозу давление поднимется до 765 миллиметров. К норме атмосфера вернется к концу рабочей недели. А уже в среду, 30 ноября, с опережением графика грянет зима: похолодание до минус 9-12 градусов, а ночью и до минус 15.

Как рассказал «Парламентской газете» кардиолог Ярослав Ашихмин, такие погодные качели негативно отражаются на самочувствии метеозависимых людей. К слову, явление метеозависимости очень плохо изучено мировой медициной. По словам врача, многие только предполагают, что на их недомогания влияет погода, но это не совсем верно. «Симптомы заболевания могут проявляться и по другим причинам, но люди склонны винить во всем, к примеру, осадки за окном», — сказал Ашихмин.


Рецептов от метеозависимости нет

Как пояснил доктор, на фоне повышения атмосферного давления артериальное давление снижается. Поэтому у многих людей могут появиться головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость. В зоне риска пожилые, люди с сердечной недостаточностью, гипертоники, а также астматики и аллергики.

При этом низкое давление абсолютно безопасно для организма, подчеркнул Ярослав Ашихмин. Для поднятия тонуса можно пить крепкий сладкий чай или кофе. Также кардиолог посоветовал неспешные прогулки на свежем воздухе и не волноваться из-за погодных сюрпризов. Люди уже хорошо адаптировались к таким перепадам, поэтому переживать по этом поводу не стоит.

А вот заниматься самолечением категорически противопоказано. По мнению доктора, самая большая опасность в том, что гипертоники могут отменить лекарства, назначенные им для контроля самочувствия, считая, что давление может упасть слишком сильно. «Периоды повышения атмосферного давления достаточно короткие, а вот последствия такой отмены могут быть крайне негативными», — предупредил эксперт. По его словам, можно заранее посоветоваться со своим лечащим врачом, что делать в подобных случаях, и подобрать схему лечения с другими препаратами.

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По материалам: pnp.ru

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