. Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в эту Черную Пятницу
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Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в эту Черную Пятницу

Xbox Series X вошла в ТОП-5 «горячих продуктов» в эту Черную Пятницу


Прошлая пятница была традиционным днем распродаж по всему миру, который принято называть Черной Пятницей. Во многих магазинах были хорошие скидки, в том числе на приставки Xbox нового поколения. Максимальные скидки были на Xbox Series S, но и Xbox Series X в некоторых местах можно было купить по сниженным ценам.

Аналитический отдел Adobe опубликовал результаты Черной Пятницы. Согласно их данным, следующим образом выглядит ТОП-5 «горячих продуктов» прошедшей распродажи:



Xbox Series X



Bluey



Call of Duty: Modern Warfare II



Drones



Macbooks


Стоит сказать, что в прошлом году в аналогичном ТОПе от Adobe была Xbox Series S, но не было Xbox Series X.

Adobe не уточнила, как она определяет «горячий продукт», и не объяснила, какие факторы она учитывала при выборе товаров в этот ТОП. В прошлом году аналитики говорили, что данные были получены в результате анализа 1 триллиона посещений розничных сайтов, а также опроса более 1000 розничных продавцов на предмет их самых популярных товаров.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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