. Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости

Вадим Карасев

Фанатам Дом-2 сильно не хватает на проекте Яны Захаровой. Девушка постоянно выдавала комментарии по поводу чужих пар и чужих отношений. Она создавала активность и становилась лидером в успешных заговорах. Неудивительно, что поклонники телешоу постоянно просят девушку вернуться на проект. Конечно, она признаёт, что нахождение на телешоу пошло ей на пользу, но отказывается возвращаться.Яна периодически заглядывает в гости и уверяет, что Поляна — её второй дом, однако проект она уже давно переросла. Но сильнее всего Захаровой не хватает общения с Давой. Впрочем, других ведущих телестройки она также считает своими близкими людьми.В то же время Яна совершенно не скрывает, что нахождение на телешоу негативно сказывается на устойчивой психике. Несмотря на жизнестойкость девушки, у неё постоянно сдавали нервы.Интересно, кто ещё ждёт появления Захаровой на Дом-2? К тому же, сейчас под угрозой вылета её подруга — Катя Горина. Поможет ли ей подмога в виде Яны?