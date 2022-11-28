Захарова переросла Дом-2, но периодически заглядывает в гости
Сегодня, 02:50 Вадим Карасев
Фанаты уверяют, что им в эфирах сильно недостаёт Яны Захаровой, однако она сама уже переросла проект. Впрочем, это её второй дом и девушка часто заходит в гости. Фанатам Дом-2 сильно не хватает на проекте Яны Захаровой. Девушка постоянно выдавала комментарии по поводу чужих пар и чужих отношений. Она создавала активность и становилась лидером в успешных заговорах. Неудивительно, что поклонники телешоу постоянно просят девушку вернуться на проект. Конечно, она признаёт, что нахождение на телешоу пошло ей на пользу, но отказывается возвращаться.
Яна периодически заглядывает в гости и уверяет, что Поляна — её второй дом, однако проект она уже давно переросла. Но сильнее всего Захаровой не хватает общения с Давой. Впрочем, других ведущих телестройки она также считает своими близкими людьми.
В то же время Яна совершенно не скрывает, что нахождение на телешоу негативно сказывается на устойчивой психике. Несмотря на жизнестойкость девушки, у неё постоянно сдавали нервы.
Интересно, кто ещё ждёт появления Захаровой на Дом-2? К тому же, сейчас под угрозой вылета её подруга — Катя Горина. Поможет ли ей подмога в виде Яны?
По материалам: life-dom2