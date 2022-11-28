. Заражение паразитом повышает шансы волка стать вожаком стаи

Вадим Карасев

Группа исследователей из Йеллоустонского проекта изучения волков (Йеллоустонский центр ресурсов в Йеллоустонском национальном парке) обнаружила, что волки, зараженные токсоплазмозом, с гораздо большей вероятностью станут вожаками своей стаи. В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, группа проанализировала данные наблюдений за волками в парке за 26 лет.

Вызывает токсоплазмоз одноклеточный организм Toxoplasma gondii. В ее жизненном цикле две стадии: бесполая, которая может проходить в организме многих птиц и млекопитающих, включая людей, и половая, которую токсоплазма должна провести в клетках эпителия тонкого кишечника кошачьих. Чаще всего в этой роли конечного хозяина токсоплазмы выступают домашние кошки. Отмечено, что токсоплазма может влиять на поведение животных, в организме которых она поселилась. Например, зараженные мыши перестают бояться кошек и даже воспринимают запах кошачьей мочи как привлекательный. Этим повышается вероятность того, что мышь будет съедена кошкой и токсоплазма завершит цикл своего развития. Среди людей носители токсоплазмы более склонны к рискованному поведению, у них понижена скорость реакции, им свойственна тревожность.

Авторы нынешнего исследования изучили образцы крови, взятые у более чем двухсот волков, живших в парке в период с 1995 по 2020 годы. Они выявляли носителей токсоплазмы, а также изучали записи, сделанные наблюдателями, чтобы выяснить, были ли замечены какие-либо изменения в поведении волков.

Источником токсоплазмоза для волков Йеллоустонского парка служат живущие бок о бок с ними пумы. Как показало исследование, уровень зараженности волков токсоплазмозом зависит от численности пум на данном участке парка.

Ученые выяснили, что молодые инфицированные токсоплазмой волки, как правило, покидают свои стаи раньше, чем незараженные. Зараженные самцы на 50 % чаще покидали свою стаю уже через шесть месяцев после рождения, хотя обычно самцы волков остаются в стае до возраста 21 месяц. Инфицированные самки на 25 % чаще бросали свою стаю в возрасте 30 месяцев, а обычно это происходит в 48 месяцев.

Исследователи также обнаружили, что инфицированные самцы более чем в 46 раз чаще становятся вожаками стаи, чем неинфицированные. Исследователи предполагают, что различия в поведении, вероятно, были связаны с воздействием паразита на мозг волков, что сделало их более смелыми и менее склонными отступать, когда им бросают вызов другие.