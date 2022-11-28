. Зарубежных фанатов впечатлила драка между футболистами "Зенита" и "Спартака"

Вадим Карасев

Игра шестого тура группового этапа Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" закончилась массовой потасовкой футболистов. Видеозапись драки была опубликована в соцсетях, ее посмотрели иностранные фанаты футбола, после чего поделились восхищением от увиденного, пишет Inoprosport.



"Одна из самых красивых футбольных драк, что я только видел! Поздравляю всех участников!" — отметил @LucaVasco4

"Прикольно: когда футболисты дерутся, то стараются выглядеть сильными мужиками, но играя в футбол, падают на газон и ноют, как маленькие девочки", — высказался @BenjaminTarter.

"Кто бы мог подумать, что наблюдать за российским футболом окажется интереснее, чем смотреть Кубок мира", – написал @zCaasz.

Другие поклонники футбола сравнили инцидент с южноамериканскими чемпионатами, где местные темпераментные спортсмены регулярно устраивают массовые драки. Они также напомнили, что противостояние "Спартака" и "Зенита" сродни знаменитым дерби, таким как "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" в Аргентине или "Селтик" - "Рейнджерс" в Шотландии — как и там, в России футболисты двух клубов полностью отдаются происходящему как в противостоянии на поле, так и в драках.



В минувшее воскресенье, 27 ноября, команды из Санкт-Петербурга и Москвы встретились в матче заключительного группового тура Кубка России. После окончания игрового времени на поле началась массовая потасовка с участием футболистов и представителей тренерского штаба.

Все началось со стычки полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса с форвардом "Спартака" Квинси Промеса. К перепалке подключились Родригао ("Зенит") и Шамар Николсон ("Спартак"). Бразилец бил оппонентов ногой, а ямайский форвард "красно-белых" – кулаками.

Судья выдал шесть красных карточек игрокам: по три на команду. Арбитр принял решение удалить Малкома, Барриоса и Родригао, а также Соболева, Николсона и Селихова.

Широков призвал дать правовую оценку драке футболистов "Зенита" и "Спартака"

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что игроков "Зенита" и "Спартака", участвовавших в драке, необходимо призвать к ответственности. Полузащитник в прошлом успел сыграть и за ту, и за другую команду.

"Мне за такое пришили уголовное дело. Интересно, здесь кому-то тоже так сделают? Это даже больше резонансное событие, чем мое. Пусть применяют закон. Только одного могут наказывать, что ли? Это вопиющий случай", — заявил он в интервью "Чемпионат.com".

В 2020 году Широков избил арбитра во время матча любительских команд. Вскоре против него возбудили уголовное дело, по результатам которого экс-игрока приговорили к 100 часам общественных работ.