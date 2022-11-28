. Защиту собственников от незаконного изъятия имущества предложили усилить

В Госдуму внесли законопроект, усиливающий защиту собственников от незаконного изъятия имущества. Документ опубликован в электронной базе палаты.

Авторами проекта поправок в Гражданский кодекс выступили зампред Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»), первый зампред Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков (КПРФ), глава Счетной комиссии Госдумы Раиса Кармазина («Единая Россия»), зампред Комитета по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР), член Комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов («Единая Россия»).

Одним из оснований принудительного прекращения права собственности, прописанных в ГК, является обращение в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлены доказательства о его приобретении на законные доходы, отмечается в пояснениях к документу. Одновременно закон о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам презумирует незаконность доходов, на которое приобретено имущество.





Авторы инициативы указывают, что презумпция незаконности доходов вступает в противоречие с презумпцией невиновности, установленной уголовным и административным законодательством России в сфере коррупционных преступлений.

На практике возникают случаи, когда обращение в доход государства проходит в отношении имущества добросовестного приобретателя, который не является лицом, подпадающим под регулирование антикоррупционного законодательства, отмечают инициаторы поправок.

В связи с этим в ГК предлагается прописать, что обращать в доход государства можно будет только имущество, приобретенное на доходы, «незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности».