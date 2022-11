. 10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate, игру неплохо встретили

Вадим Карасев





Сегодня покупатели премиальной версии Need for Speed Unbound получили доступ к проекту, а вместе с тем 10-часовая версия игры стала доступна по EA Play и Game Pass Ultimate. На данный момент обзоры от журналистов еще не опубликованы, но в сети появилась первая информация от игроков, которые уже опробовали проект. Первые реакции на Need for Speed Unbound весьма неплохие.

Игроки на Reddit отмечают, что в Need for Speed Unbound хорошее чувство скорости, приятное вождение, отличная кастомизация, «сюжетные диалоги намного лучше, чем должны быть», шикарный саундтрек и даже эффекты выглядят лучше, чем многие ожидали (об этом пишут даже люди «за 30», развеивая опасения, что это эффекты «для детей»). Рецензии игроков можно почитать на Reddit здесь или здесь. Отметим, что в сети уже появилось и немало геймплея Need for Speed Unbound — ниже целый час игрового процесса гоночного проекта.

Напомним, в российской версии Microsoft Store игра Need for Speed Unbound не появится, ее можно загрузить из другого региона, например, из США — ссылка ниже.

Need for Speed™ Unbound

Весь мир — это ваш холст в Need for Speed™ Unbound. Докажите, что у вас есть все необходимое, чтобы выиграть The Grand, самое грандиозное соревнование в уличных гонках на Лейкшоре.

