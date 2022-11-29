. 10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate, игру неплохо встретили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate, игру неплохо встретили

10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate, игру неплохо встретили


Сегодня покупатели премиальной версии Need for Speed Unbound получили доступ к проекту, а вместе с тем 10-часовая версия игры стала доступна по EA Play и Game Pass Ultimate. На данный момент обзоры от журналистов еще не опубликованы, но в сети появилась первая информация от игроков, которые уже опробовали проект. Первые реакции на Need for Speed Unbound весьма неплохие.

Игроки на Reddit отмечают, что в Need for Speed Unbound хорошее чувство скорости, приятное вождение, отличная кастомизация, «сюжетные диалоги намного лучше, чем должны быть», шикарный саундтрек и даже эффекты выглядят лучше, чем многие ожидали (об этом пишут даже люди «за 30», развеивая опасения, что это эффекты «для детей»). Рецензии игроков можно почитать на Reddit здесь или здесь. Отметим, что в сети уже появилось и немало геймплея Need for Speed Unbound — ниже целый час игрового процесса гоночного проекта.


Watch this video on YouTube

Напомним, в российской версии Microsoft Store игра Need for Speed Unbound не появится, ее можно загрузить из другого региона, например, из США — ссылка ниже.

Need for Speed™ Unbound

Весь мир — это ваш холст в Need for Speed™ Unbound. Докажите, что у вас есть все необходимое, чтобы выиграть The Grand, самое грандиозное соревнование в уличных гонках на Лейкшоре.
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Санкт-Петербурге коммунальщики начали уборку невидимого снега
В Санкт-Петербурге коммунальщики начали уборку невидимого снега
Названы риски для экономики России в 2023 году
Названы риски для экономики России в 2023 году
10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate, игру неплохо встретили
10-часовая версия Need for Speed Unbound уже в Game Pass Ultimate,
В МИД РФ объяснили срыв консультаций Москвы и Вашингтона по стратегическим наступательным вооружениям
В МИД РФ объяснили срыв консультаций Москвы и Вашингтона по
У актрисы из сериала «Соседи» Кейт Келти диагностирован рак
У актрисы из сериала «Соседи» Кейт Келти диагностирован рак
Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске опровергли
Сообщение о побеге мобилизованных из учебного центра в Ульяновске
Реджеп Эрдоган: Турция должна стать центром нового миропорядка
Реджеп Эрдоган: Турция должна стать центром нового миропорядка
Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между Россией и США
Рябков прокомментировал возможность для обмена заключенными между
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Россия попросила у Индии запчасти для самолетов и автомобилей
Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
Ольга Орлова унизила поклонницу
Ольга Орлова унизила поклонницу

Топ на сегодня

Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
В ЛНР рассказали о состоянии вернувшихся из украинского плена бойцах
Александр Буйнов лишился любимой машины
Александр Буйнов лишился любимой машины
В Шотландии назвали условия для отделения от Великобритании
В Шотландии назвали условия для отделения от Великобритании
Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова
Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова

Еще по теме

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
Need for Speed Unbound получит только один графический режим на Xbox Series X | S
В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией
В новом трейлере Need for Speed Unbound показывают эффектные скоростные гонки