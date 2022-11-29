100 лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь
Сегодня, 02:30
Хотите узнать несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить время? Тогда вы по адресу. Мы собрали для вас 100 самых полезных лайфхаков. Незамысловатые действия помогут значительно облегчить вашу жизнь!
1. Привяжите небольшой кусочек яркой ткани к багажу. Так вы намного быстрее опознаете свои вещи.
2. Если вам нужно что-то зачеркнуть, и вы не хотите, чтобы исправление можно было разобрать, не черкайте текст. Просто напишите сверху него случайные буквы.
3. Чтобы дверь не захлопнулась, обвяжите замок резинкой.
4. В помещении появился неприятный запах? Устраните его, положив сухую салфетку на подвижные ламели включенного кондиционера.
5. Лайфхак для тех, кто постоянно что-то смотрит на своем смартфоне. Устали от того, что телефон сваливается с ненадежных подставок, получающихся из подручных средств? Попробуйте воспользоваться очками!
6. Вот как можно защитить обувь от влаги.
Приобретите пчелиный воск и смажьте им обувь.
7. Фотографируйте интересующие вас визитки. В таком случае, даже если вы потеряете карточку, важная информация сохранится.
8. Гладя одежду с пуговицами, выворачивайте ее наизнанку. Так прогладить ткань между пуговицами будет намного проще.
9. Кладите на дно мусорного ведра лист старой газеты. Если какие-то отходы протекут, бумага впитает соки.
10. Прежде чем выкидывать стикер, пройдитесь им между кнопками клавиатуры, чтобы собрать крошки и ворсинки!
11. Обязательно носите в своем кошельке на видном месте карточку с медицинскими и личными данными. Однажды она может спасти вам жизнь. В ней могут быть ваш адрес и телефон, группа крови, аллергии на лекарства и т.д.
12. Оригинальный и удобный способ хранить новогодние украшения.
13. В поездку возьмите с собой брусочек ароматного мыла и храните его вместе с несвежими вещами. Так одежда всегда будет приятно пахнуть чистотой.
14. Проколите дырочку сверху на паке сока, и напиток не будет расплескиваться.
15. Чтобы без приборов проверить работоспособность батареек, бросьте их на стол с высоты чуть больше 15 см. Если они разок подпрыгнут и остановятся в вертикальном положении, их можно использовать. Севшие же батарейки или те, которые вот-вот выйдут из строя, подпрыгивают снова и снова и падают, принимая горизонтальное положение.
16. Чехольчик-держатель для пивных банок идеально защитит рычаг переключения передач от перегрева.
17. Фотографируясь, прищурьтесь немножко, тогда ваша улыбка будет казаться более искренней.
18. Воспользуйтесь совком, чтобы налить воду в ведро, которое не влезает в раковину.
19. Нужен держатель для кулинарной книги? Попробуйте воспользоваться вешалкой для брюк.
20. Поставьте на фонарик в телефоне пластиковую бутылку. Рассеянный свет освещает лучше направленного луча и глазами воспринимается приятнее.
21. Пружинка из старой автоматической ручки не даст проводу зарядки перегибаться и, соответственно, убережет ее от поломки.
22. Незамысловатая и простая самодельная колонка для iPhone. Просто возьмите втулку от туалетной бумаги или кухонных полотенец, прорежьте в ней дырку по размеру смартфона, и сделайте ножки из канцелярских шпилек.
23. Поломанные ножки в клавиатуре можно заменить канцелярскими прищепками.
24. Оберните напиток мокрым полотенцем и поставьте в холодильник. Уже через 15 минут бутылка будет ледяной.
25. Залейте тесто для блинчиков в бутылку из-под кетчупа и израсходуйте его до последней капельки.
26. Хорошенько помойте использованную бутылку из-под лосьона и применяйте ее в качестве пляжного кейса для телефона, денег, ключей.
27. Сложите приправы и соусы для шашлыков в форму для кексов. Во-первых, это удобно, во-вторых, после вылазки посуды мыть придется намного меньше.
28. Если бумаги для розжига костра нет, возьмите чипсы – они горят не хуже.
29. Покрасьте одинаковые ключи разноцветными лаками для ногтей, чтобы различать их.
30. Органайзер для обуви можно также использовать для хранения моющих средств. Большой плюс – в нем до бытовой химии не смогут добраться дети.
31. Заморозьте несколько белых виноградинок, чтобы потом охлаждать ими вино.
32. Канцелярские прищепки помогут навести порядок в проводах.
33. Банка «Нутеллы» почти закончилась? Самое время добавить в нее немножко мороженого и сделать вкуснейший десерт.
34. Устали от коробок со спутанными проводами? Используйте в качестве органайзера втулки от туалетной бумаги.
35. Оберточная бумага или обои не будут разворачиваться, если скрепить их разрезанной втулкой от туалетной бумаги.
36. Достать сердцевину с хвостиком из клубники можно с помощью коктейльной трубочки.
37. Из старой бутылочки шампуня или геля для душа получится удобный держатель для проводов. Просто отрежьте половину и сделайте прорезь для вилки.
38. Заморозьте капучино или кофе и охлаждайте напитки, не разбавляя их водой.
39. Как легко сложить простынь на резинке.
40. Любите поспать? Устали постоянно просыпать будильник? Попробуйте положить телефон с будильником в стеклянный стакан. Непривычно громкий звук поможет взбодриться!
41. Наденьте на банку с краской резинку. Счищайте остатки краски об нее, и бортики банки будут оставаться чистыми.
42. Чтобы вода не выкипала из кастрюли, положите поверх нее деревянную ложку или лопатку.
43. Реанимировать старые сланцы поможет зажим для полиэтиленовых пакетов.
44. Фотографируйте друзей с вещами, которые вы одалживаете им, чтобы ни о чем не забыть.
45. Мне достаточно одного прикосновения, чтобы узнать, где правый, а где левый наушник.
46. Наденьте чулок на трубку пылесоса, чтобы найти утерянные замочки от сережек и прочие мелочи.
47. Как узнать, что вы выпиваете достаточное количество жидкости в течение дня.
48. Открывайте пластиковые упаковки ножом для консервных банок, чтобы не порезаться.
49. Как правильно делать бутерброд:
50. Чтобы приготовить хрустящие тортильи, переверните форму для кексов, смажьте ее маслом и жарьте на протяжении 10 минут при температуре 37 градусов.
51. Как занести 20 кг покупок на верхние этажи:
52. Как сделать аппетитный сэндвич с беконом:
53. Во время варки яиц добавьте в воду чайную ложку соды, чтобы легче снималась скорлупа.
54. Как правильно есть кекс:
55. Плойкой очень удобно проглаживать воротнички на рубашке.
56. Раскладывайте вещи в ящиках вертикально, чтобы видеть их все.
57. А так можно готовить печеньки жарким летом.
58. Как помыть блендер:
59. Вот как на самом деле нужно есть эскимо!
60. Порядок в проводах можно навести и с помощью зажимов для пакетов.
61. Чтобы помыть лейку душа оберните ее на ночь пакетиком с уксусом. С утра любой налет можно будет удалить, не прикладывая усилий.
62. Маленький крабик для волос надежно защитит длинные провода от спутывания.
63. Замороженная губка – классный хладагент, который почти не капает, нагреваясь.
64. Покрасьте карандашом застрявший в собачке зубец молнии, чтобы починить замок.
65. Ключи с жестяных банок позволяют хранить в шкафу больше вещей.
66. Теперь выдавливайте лимонный сок только так!
67. Как в уме умножать большие числа:
68. Открыть бутылку вина можно и без штопора.
69. Счистить шкурку с ядра грецкого ореха можно, потерев его о шероховатую деревянную поверхность.
70. Ваш ребенок часто падает с кровати? Проблему можно решить с помощью палки для плаванья и простыни на резинке.
71. Зубная паста неплохо очищает противотуманные фары.
72. Дешевый (а то и вообще бесплатный) совок.
73. Включите подогрев сидения, чтобы пицца не остыла, пока вы довезете ее домой.
74. Если вставить трубочку в отверстие ключа, она не будет проваливаться в банку с напитком.
75. Наколите печенье вилкой, чтобы не испачкаться, окуная его в молоко.
76. Так пульт никогда не потеряется!
77. Во время отпуска не будет лишней такая заначка.
78. Зажим для пакетов поможет быстро найти конец скотча.
79. В гостинице роль зарядного устройства может исполнять USB-порт, который есть в большинстве современных телевизоров.
80. Чеки и другие небольшие важные документы лучше хранить в зип-пакетах. Так они не промокнут и не помнутся.
81. Если в баре вам нужно отлучиться, накройте свой напиток подставкой для стакана. Так бармен поймет, что вы вернетесь, не будет забирать стакан и сохранит место.
82. Просверлите в мусорном ведре пару небольших отверстий, чтобы в нем не создавался вакуум, и проще доставался пакет для мусора.
83. Используйте буквы со специальными знаками (например, во французском, испанском, немецком алфавитах) для паролей – так никто ни за что не разгадает их.
84. Наденьте на трубу пылесоса крышку от бутылки кетчупа, чтобы почистить клавиатуру и другие укромные места в своих электронных приборах.
85. Закрывая двери перед длительным путешествием, сделайте что-нибудь необычное. Это поможет вам наверняка запомнить, что замок закрыт.
86. Разогревая что-либо в микроволновке, оставьте в центре блюда кольцо. Так еда прогреется равномернее.
87. Не мучайтесь, зажигая свечку. Поджечь фитиль от горящей спагеттины значительно проще и безопаснее.
88. Разогревая пиццу, ставьте в микроволновку стакан воды. Тогда корочка не засохнет.
89. Разбирая системный блок компьютера, чтобы не перепутать винтики и болтики, сделайте себе такой органайзер.
90. Разрежьте палку для бассейна пополам и прикрепите ее в гараже таким образом, чтобы защитить двери машины от царапин.
91. Провода, которые пригодятся в путешествии, удобнее всего перевозить в пенале и чехле для очков.
92. Забивая гвоздь, придерживайте его прищепкой…
93. Для идеальных сэндвичей разогревать два кусочка хлеба нужно в одном желобке тостера. Тогда они получатся горячими и румяными снаружи, но мягкими внутри.
94. Перед походом в магазин сфотографируйте свой холодильник, и вопросы вроде «А у нас есть чесночный соус?» отпадут сами собой.
95. Налейте полбутылки воды и положите на бок в морозильник. Когда она заморозится, вы сможете долить еще жидкости и взять с собой на прогулку холодный освежающий напиток.
96. Как сделать баночку для снеков:
97. Оберните хвостики бананов полиэтиленовой пленкой, и они будут оставаться свежими неделю или дольше. Отрезайте плоды по мере необходимости.
98. Отрывайте стикер именно так, как показано на рисунке – тогда он не будет загибаться и отлипать.
99. Лимон с гвоздикой возле кровати – лучшее средство от комаров. С ним даже на даче можно спать, не закрывая окон или двери.
100. Протирать гаджеты необязательно специальными тряпочками. Их благополучно можно заменить обыкновенными детскими влажными салфетками.
По материалам: LifeHack
По материалам: womanadvice