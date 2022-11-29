. 15 человек, которые научились мастерски вязать и забыли, что такое скучные вещички в доме
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15 человек, которые научились мастерски вязать и забыли, что такое скучные вещички в доме

15 человек, которые научились мастерски вязать и забыли, что такое скучные вещички в доме

Многие люди, чтобы отвлечься от бесконечных хлопот и проблем, стараются найти себе любимое хобби. Для кого-то одним из таких увлекательных занятий становится вязание. Взяв однажды в руки спицы и пряжу, эти люди забывают, что такое скучные вещицы в их доме. Ведь в их очумелых ручках появляются настоящие вязаные шедевры, которые так и хочется посмотреть со всех сторон и разглядеть повнимательнее. Не верите? Тогда взгляните сами, какую ляпоту способны сотворить эти талантливые вязальщики!

Сердце выпрыгнуло в прямом смысле слова

sopadebombillas

В такой балаклаве точно ни теплом, ни вниманием со стороны других не будешь обделён!

К свадьбе готов!

Cheatman101sWife

Когда ты биолог и вязальщик в одном лице

phyllocrania_paradox

Конспирация наивысшего уровня

blushingcatlady

Когда одеялко должно было быть в виде хвоста русалки, но оно неожиданно превратилось в гигантский носок. Ну что ж, бывает

peskypescatarian

Пьеро бы оценил рукава этого свитера

hushafoe

Обычно я люблю красиво позировать, чтобы показать свои работы. Но в этом случае мне надо было передать весь драматизм этих рукавов.

Носочки с потайными карманчиками

strickstrick

Довольно этих скучных квадратных академических шапочек, пора их украсить!

katevknits

Выбирайте любую точку мира, куда бы вы хотели приземлиться

creativebubby

Связать шарф в виде мемасного котика? Не проблема!

knithacker

Радужное одеяло

pellegrinos

Я начала вязать это одеяло в последнем семестре бакалавриата в 2018 году. Я была уверена, что закончу его за 6 месяцев до своего выпуска. Но с тех пор я уже 4 раза переезжала и сейчас учусь на вторую степень магистра. Но вот наконец-таки это свершилось! Я его связала!

Вот такой вот получился динодог

mscwknits

Победитель всевозможных Хэллоуинов

knithacker

Произошёл неожиданный кусь вашей стопы

Tasty-Superior-Olive

В одном магазинчике приоделись

Background_Solid2733

А вот тут вы можете посмотреть на то, как творческие алхимики используют отбеливатель не для того, чтобы вывести пятно, а чтобы сделать свою вещичку супер яркой и необычной.

# Интересное
По материалам: twizz

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