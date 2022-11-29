15 забавных сравнений, демонстрирующих, что искусство и спорт не ушли далеко друг от друга
«Несовместимое совместимо» — именно так можно назвать этот пост. Ведь кто мог подумать, что спорт и искусство окажутся в шаге друг от друга и между ними будет гораздо больше общего, чем мы могли предполагать. Но аккаунт в Инстаграме* Art But Make It Sports заставляет поверить в это и посмотреть на этих два разных мира по-другому. Его автор сопоставляет снимки спортсменов и разных матчей с предметами искусства, показывая что даже между такими непохожими вещами найдутся совпадения! Вот несколько работ, доказывающих, что это действительно так.
Прыжок в неизвестность
Экспонат выставки, посвящённой новой скульптурной серии Сантьяго Калатравы под названием «Эгинетен».
Спорт — та ещё драма
Картина Рембрандта «Исаак и Ревекка», 1665.
Оживлённый спор и тут и там
«Деревенские политики», Джон Льюис Криммель, 1819.
Все мы чуточку Винсент ван Гог
«На пороге вечности», Винсент ван Гог, 1890.
Легендарная игра
«Ветераны», Ричард Крейфельдс, 1886 — с этой картиной автор работ сравнил игру в шахматы двух известных футболистов, Роналду и Месси. Нашумевший снимок футболистов для рекламной кампании Louis Vuitton был сделан фотографом Энни Лейбовиц и получил название «Победа — это состояние ума».
Взгляд безумца
«Чтение завещания», Дэвид Уилки, 1820 г.
«Большая волна в Канагаве» или в этом случае большая волна на голове спортсмена
Поражение или победа?
Статуя Сан-Себастьяна, Рикардо Мотилья, 2008.
Идеальное сходство
Картина «Преображение», Мэри Барнс, 1969.
В этот раз прилетел мяч
Удивительное сравнение момента игры с известной картиной «Человек в котелке», Рене Магритт, 1964.
Страсти на льду
«Поцелуй» — мраморная скульптура, которая была создана Огюстом Роденом в 1882 году.
Почти один в один
«Подружка невесты», Джон Эверетт Милле, 1851.
Будда на футбольном поле
Маричи — буддийская богиня рассвета, Китай, династия Цин, 18 век.
Отличная растяжка спины!
Одна из скульптур Эдгара Дега.
Головной убор оказался слегка великоват в обоих случаях
Картина называется «Молодой человек в большой шляпе», Франс Халс, 1628-30.
А если вам понравилось играть в головоломку «Найди несколько отличий между двумя разными мирами», то заглядывайте и сюда. Здесь фотограф сделал потрясающие портреты людей с животными и птицами, показывая, как мы всё-таки друг на друга похожи!
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