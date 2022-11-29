. 15 забавных сравнений, демонстрирующих, что искусство и спорт не ушли далеко друг от друга

«Несовместимое совместимо» — именно так можно назвать этот пост. Ведь кто мог подумать, что спорт и искусство окажутся в шаге друг от друга и между ними будет гораздо больше общего, чем мы могли предполагать. Но аккаунт в Инстаграме* Art But Make It Sports заставляет поверить в это и посмотреть на этих два разных мира по-другому. Его автор сопоставляет снимки спортсменов и разных матчей с предметами искусства, показывая что даже между такими непохожими вещами найдутся совпадения! Вот несколько работ, доказывающих, что это действительно так.

Прыжок в неизвестность

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Экспонат выставки, посвящённой новой скульптурной серии Сантьяго Калатравы под названием «Эгинетен».

Спорт — та ещё драма

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Картина Рембрандта «Исаак и Ревекка», 1665.

Оживлённый спор и тут и там

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«Деревенские политики», Джон Льюис Криммель, 1819.

Все мы чуточку Винсент ван Гог

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«На пороге вечности», Винсент ван Гог, 1890.

Легендарная игра

artbutmakeitsports

«Ветераны», Ричард Крейфельдс, 1886 — с этой картиной автор работ сравнил игру в шахматы двух известных футболистов, Роналду и Месси. Нашумевший снимок футболистов для рекламной кампании Louis Vuitton был сделан фотографом Энни Лейбовиц и получил название «Победа — это состояние ума».

Взгляд безумца

artbutmakeitsports

«Чтение завещания», Дэвид Уилки, 1820 г.

«Большая волна в Канагаве» или в этом случае большая волна на голове спортсмена

Поражение или победа?

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Статуя Сан-Себастьяна, Рикардо Мотилья, 2008.

Идеальное сходство

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Картина «Преображение», Мэри Барнс, 1969.

В этот раз прилетел мяч

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Удивительное сравнение момента игры с известной картиной «Человек в котелке», Рене Магритт, 1964.

Страсти на льду

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«Поцелуй» — мраморная скульптура, которая была создана Огюстом Роденом в 1882 году.

Почти один в один

artbutmakeitsports

«Подружка невесты», Джон Эверетт Милле, 1851.

Будда на футбольном поле

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Маричи — буддийская богиня рассвета, Китай, династия Цин, 18 век.

Отличная растяжка спины!

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Одна из скульптур Эдгара Дега.

Головной убор оказался слегка великоват в обоих случаях

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Картина называется «Молодой человек в большой шляпе», Франс Халс, 1628-30.

А если вам понравилось играть в головоломку «Найди несколько отличий между двумя разными мирами», то заглядывайте и сюда. Здесь фотограф сделал потрясающие портреты людей с животными и птицами, показывая, как мы всё-таки друг на друга похожи!

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