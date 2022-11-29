. 18 доказательств того, что семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок

Бытовуха — главная угроза семейному счастью. К сожалению, с ней сталкиваются все пары без исключения. И с этим ничего не поделать. Ну, почти ничего. Рецепт счастливой семейной жизни существует, и он заключается в крайне простых вещах. Главное ко всему относиться с юмором и некоторой долей самоиронии. Тогда все проблемы (даже самые неприятные) будут казаться незначительными и вполне преодолимыми.

Предлагаем вам взглянуть на фото, которые были сделаны жёнами и мужьями в момент забавных происшествий. Возможно, в каких-то продемонстрированных ситуациях вы узнаете себя и своего спутника.

Я случайно уменьшила кофту моего мужа. Муж для сравнения

Попросил жену настряпать пельменей

gielindAlexSergeevi4

Удобно! Один съел и наелся!

Поручила мужу сделать уборку на кухне. Вот как он «моет» плиту

Попросила мужа разрезать авокадо

lilybuggiez

Prostoilogin

Вот она, силушка богатырская!

Проснулся и обнаружил, что жена передвинула вешалку

Беременная жена подслушивает, с кем её муж разговаривает по телефону

Мило и смешно

gruesomeflowersleJouJounateaaiel

Жена имеет привычку держать меня за руку, когда спит. Я повернулся к другому концу кровати, чтобы посмотреть аниме на телефоне и не разбудить её, и вот что получилось.

Моя жена попыталась немного расслабиться в ванной, но у неё ничего не получилось

Жена согласилась помочь мне определить, какой из этих перцев чили острее. Кажется, она больше на это не пойдёт

Ночь кино с мамой и папой

Мы с женой прикалываемся друг над другом, пряча реалистичную кукольную голову в неожиданных местах

Тортик с ценой

ThemadreposterOztravelstwerkycatdegrudvSlavachef

Попросил жену сделать тортик. Она у меня кондитер и делает торты на заказ. Приготовила сразу с ценником.

Стрижка от жены

Попросил жену купить маску Чаки, чтобы попугать детишек. Я даже злиться на неё за это не могу

Kuchka70Tbergz

Комичность ситуации заключается в том, что муж попросил купить маску куклы-злодея, которая встречается в известном фильме ужасов.

Неловко получилось

CaliCrow

Девушка попросила заточить ей помаду-карандаш. Уже в разгаре процесса я решил уточнить, нет ли для этого специальной точилки. Оказалось, что есть.

Жена подарила машину мужу. В честь этого он решил устроить эротическую фотосессию

Жена установила сетку с дверцей для кота

Папа купил жене и дочке новую зимнюю одежду

bouchdon85Jebedia80Realgirls

Здесь вы можете посмотреть фотодоказательства того, что дом, где появляются дети — полон внезапных сюрпризов.