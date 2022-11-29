18 доказательств того, что семейная жизнь — непаханое поле для смешных приколов и выходок
Бытовуха — главная угроза семейному счастью. К сожалению, с ней сталкиваются все пары без исключения. И с этим ничего не поделать. Ну, почти ничего. Рецепт счастливой семейной жизни существует, и он заключается в крайне простых вещах. Главное ко всему относиться с юмором и некоторой долей самоиронии. Тогда все проблемы (даже самые неприятные) будут казаться незначительными и вполне преодолимыми.
Предлагаем вам взглянуть на фото, которые были сделаны жёнами и мужьями в момент забавных происшествий. Возможно, в каких-то продемонстрированных ситуациях вы узнаете себя и своего спутника.
Я случайно уменьшила кофту моего мужа. Муж для сравнения
Попросил жену настряпать пельменей
Удобно! Один съел и наелся!
Поручила мужу сделать уборку на кухне. Вот как он «моет» плиту
Попросила мужа разрезать авокадо
Вот она, силушка богатырская!
Проснулся и обнаружил, что жена передвинула вешалку
Беременная жена подслушивает, с кем её муж разговаривает по телефону
Мило и смешно
Жена имеет привычку держать меня за руку, когда спит. Я повернулся к другому концу кровати, чтобы посмотреть аниме на телефоне и не разбудить её, и вот что получилось.
Моя жена попыталась немного расслабиться в ванной, но у неё ничего не получилось
Жена согласилась помочь мне определить, какой из этих перцев чили острее. Кажется, она больше на это не пойдёт
Ночь кино с мамой и папой
Мы с женой прикалываемся друг над другом, пряча реалистичную кукольную голову в неожиданных местах
Тортик с ценой
Попросил жену сделать тортик. Она у меня кондитер и делает торты на заказ. Приготовила сразу с ценником.
Стрижка от жены
Попросил жену купить маску Чаки, чтобы попугать детишек. Я даже злиться на неё за это не могу
Комичность ситуации заключается в том, что муж попросил купить маску куклы-злодея, которая встречается в известном фильме ужасов.
Неловко получилось
Девушка попросила заточить ей помаду-карандаш. Уже в разгаре процесса я решил уточнить, нет ли для этого специальной точилки. Оказалось, что есть.
Жена подарила машину мужу. В честь этого он решил устроить эротическую фотосессию
Жена установила сетку с дверцей для кота
Папа купил жене и дочке новую зимнюю одежду
Здесь вы можете посмотреть фотодоказательства того, что дом, где появляются дети — полон внезапных сюрпризов.