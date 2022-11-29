. 20 самоироничных иллюстраций, которые говорят о ситуациях, в которых доводилось быть каждому

Зачастую, создавая иллюстрации, художники всё равно говорят о себе, своих болях и проблемах. И оказывается, что эти вещи знакомы многим, и люди узнают себя в этих картинках и буквах. Сегодня мы покажем вам работы художницы по имени Лена. Эти рисунки наполнены самоиронией и философией, некоторые из них вам точно захочется сохранить для себя.

Я подумаю об этом (нет)

Лето — это хорошо, но…

Умеете отдыхать?

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Я иногда слышу от людей странное слово «выходной». Кто-нибудь знает, что оно значит и почему все в ответ на него так загадочно улыбаются?

Важно периодически напоминать себе

Что-то важное

А вы как с палками поступаете?

Маленькая история про маленького селезня в кепочке, выходные и интернет

Здоровый сон? Не, не слышали

Крик художника

Из некоторых вещей очень полезно вырастать

Параллельные

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Против реперов и скейтеров ничего не имею, отличные ребята.

Финансовое планирование

Жаркие радости

Сериальчик на ночь? Есть предложение получше

Современные проблемы требуют современных решений

На завтрак

Жизненный опыт

И снова на пути стена

Хочется конфет «Крокант» и нормальную самооценку

Говорите комплименты своему зеркалу?

lena.genchlena.genchlena.genchlena.genchlena.genchlena.genchlena.genchlena.genchlena.gench

А здесь вы можете найти комиксы «горе-мамани», которая превращает боль матерей в забавные комиксы.