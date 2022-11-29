20 самоироничных иллюстраций, которые говорят о ситуациях, в которых доводилось быть каждому
Сегодня, 19:30
Зачастую, создавая иллюстрации, художники всё равно говорят о себе, своих болях и проблемах. И оказывается, что эти вещи знакомы многим, и люди узнают себя в этих картинках и буквах. Сегодня мы покажем вам работы художницы по имени Лена. Эти рисунки наполнены самоиронией и философией, некоторые из них вам точно захочется сохранить для себя.
Я подумаю об этом (нет)
lena.gench
Лето — это хорошо, но…
lena.gench
Умеете отдыхать?
lena.gench
Я иногда слышу от людей странное слово «выходной». Кто-нибудь знает, что оно значит и почему все в ответ на него так загадочно улыбаются?
Важно периодически напоминать себе
lena.gench
Что-то важное
lena.gench
А вы как с палками поступаете?
lena.gench
Маленькая история про маленького селезня в кепочке, выходные и интернет
lena.gench
Здоровый сон? Не, не слышали
lena.gench
Крик художника
lena.gench
Из некоторых вещей очень полезно вырастать
lena.gench
Параллельные
lena.gench
Против реперов и скейтеров ничего не имею, отличные ребята.
Финансовое планирование
lena.gench
Жаркие радости
lena.gench
Сериальчик на ночь? Есть предложение получше
lena.gench
Современные проблемы требуют современных решений
lena.gench
На завтрак
lena.gench
Жизненный опыт
lena.gench
И снова на пути стена
lena.gench
Хочется конфет «Крокант» и нормальную самооценку
lena.gench
Говорите комплименты своему зеркалу?
lena.gench
А здесь вы можете найти комиксы «горе-мамани», которая превращает боль матерей в забавные комиксы.
По материалам: twizz