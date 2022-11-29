. 20 самоироничных иллюстраций, которые говорят о ситуациях, в которых доводилось быть каждому
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20 самоироничных иллюстраций, которые говорят о ситуациях, в которых доводилось быть каждому

20 самоироничных иллюстраций, которые говорят о ситуациях, в которых доводилось быть каждому

Зачастую, создавая иллюстрации, художники всё равно говорят о себе, своих болях и проблемах. И оказывается, что эти вещи знакомы многим, и люди узнают себя в этих картинках и буквах. Сегодня мы покажем вам работы художницы по имени Лена. Эти рисунки наполнены самоиронией и философией, некоторые из них вам точно захочется сохранить для себя.

Я подумаю об этом (нет)

lena.gench

Лето — это хорошо, но…

lena.gench

Умеете отдыхать?

lena.gench

Я иногда слышу от людей странное слово «выходной». Кто-нибудь знает, что оно значит и почему все в ответ на него так загадочно улыбаются?

Важно периодически напоминать себе

lena.gench

Что-то важное

lena.gench

А вы как с палками поступаете?

lena.gench

Маленькая история про маленького селезня в кепочке, выходные и интернет

lena.gench

Здоровый сон? Не, не слышали

lena.gench

Крик художника

lena.gench

Из некоторых вещей очень полезно вырастать

lena.gench

Параллельные

lena.gench

Против реперов и скейтеров ничего не имею, отличные ребята.

Финансовое планирование

lena.gench

Жаркие радости

lena.gench

Сериальчик на ночь? Есть предложение получше

lena.gench

Современные проблемы требуют современных решений

lena.gench

На завтрак

lena.gench

Жизненный опыт

lena.gench

И снова на пути стена

lena.gench

Хочется конфет «Крокант» и нормальную самооценку

lena.gench

Говорите комплименты своему зеркалу?

lena.gench

А здесь вы можете найти комиксы «горе-мамани», которая превращает боль матерей в забавные комиксы.

# Интересное
По материалам: twizz

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