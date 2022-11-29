. 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко найдена мертвой
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37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко найдена мертвой

37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко найдена мертвой37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко найдена мертвой в своей квартире

Умерла 37-летняя актриса Театра Луны Наталия Стешенко. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что актриса была найдена найдена мертвой в своей квартире на Ростовской набережной. О случившемся узнал ребенок женщины, который попросил вызвать полицию и скорую помощь.

Причина смерти пока неизвестна. Видимых признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено. Обстоятельства случившегося выясняются.

Наталия Стешенко родилась в городе Павлодар, Казахстан, в 1984 году, окончила ВГИК. Работала в Театре Луны. Стешенко известна по ролям в сериалах «Лига обманутых женщин» и «Инспектор Купер».

Ранее стало известно о смерти режиссера «Киборга» и «Капитана Америки» Альберта Пьюна.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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